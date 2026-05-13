Agent de sécurité blessé, prochain match à huis clos à Lausanne

La police cantonale genevoise a dénoncé mercredi les graves débordements survenus avant, pendant et après la rencontre de Super League entre le Servette FC et le FC Lausanne-Sport mardi soir au Stade de Genève. Un agent de sécurité a été blessé.

Les supporters ultras de Lausanne allument des engins pyrotechniques. Keystone

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La police condamne fermement les violences ainsi que «l’usage massif d’articles pyrotechniques et de fumigènes» ayant mis en danger les spectateurs, les joueurs et le personnel mobilisé pour assurer la sécurité de l’événement, écrit-elle dans un communiqué.

Face à ces violences, les forces de l'ordre ont immédiatement sollicité l’organe stratégique de la Conférence des commandantes et commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). Elles lui ont demandé la mise en œuvre des mesures prévues par le modèle progressif de sanctions «Progresso», destiné à prévenir et sanctionner les violences dans le cadre des manifestations sportives.

Selon les autorités, plusieurs incidents «incompatibles avec le cadre sécuritaire prévu» ont émaillé la rencontre. Du côté des supporters servettiens, des usages répétés de pyrotechnie ont été observés lors du cortège d’accès au stade, pendant la rencontre et à la sortie de l’enceinte sportive. Ces comportements ont engendré plusieurs situations dangereuses, précise la police.

Un groupe sur la pelouse ?

Concernant les supporters lausannois, les débordements auraient débuté dès leur arrivée à Genève à bord du train spécial affrété pour le déplacement. Des engins détonants et lumineux ont ensuite été utilisés de manière massive tout au long de la rencontre.

A l'issue du match gagné par Servette 2 à 0, un groupe de supporters lausannois a tenté de pénétrer sur la pelouse. Lors de l’intervention des agents de sécurité, ces derniers ont été visés par des engins pyrotechniques. L’un des agents a été blessé, souffrant d’une brûlure à un bras. A l’extérieur du stade, un véhicule d’intervention a été endommagé et une bâche du stade a pris feu.

La punition tombe rapidement

Le match de Super League opposant Lausanne à GC samedi prochain se déroulera à huis clos. Comme l'a annoncé le club vaudois, ce match à domicile devra se jouer sans public, à la suite d'une décision des autorités cantonales. Cette mesure a été prise après les graves débordements.

Sur le plan sportif, ce dernier match de championnat n'a plus d'importance. Depuis sa victoire 3-2 mardi contre Winterthour, GC est assuré de participer aux barrages, tandis que Lausanne terminera la saison à la 9e place.

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