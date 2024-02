Albian Ajeti (26 ans) est de retour au FC Bâle. L'attaquant international suisse (11 sélections/1 but) a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025, avec option pour une prolongation.

🔴🔵 Sali Albi 👋 Schön, bisch zrugg!



✍️ Aller guten Dinge sind drei: Der 26-jährige Stürmer Albian Ajeti kehrt erneut zum FC Basel 1893 zurück. Ajeti unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf eine Verlängerung.



Nach längerer Zeit ohne viel Spielpraxis soll der… pic.twitter.com/bl6NdHDOZi — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 1, 2024

Formé sur les bords du Rhin, Ajeti a marqué 43 buts pour le FCB en 96 matches toutes compétitions confondues. En août 2019, il a été transféré à West Ham pour 7 millions d'euros, mais son passage en Premier League n'a pas été concluant.

L'attaquant a ensuite évolué successivement au Celtic Glasgow, à Sturm Graz et enfin à Gaziantep FK, en Turquie. Il n'a jamais vraiment pu s'établir et accumuler les matches. Revenir aux sources doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et par conséquent la forme.

ats