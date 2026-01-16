Le FC Zurich a trouvé le successeur du directeur sportif Milos Malenovic, dont il s'est séparé peu avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ancien entraîneur d'Yverdon Alessandro Mangiarratti.

Alessandro Mangiarratti succède alors à Milos Malenovic KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le poste de directeur technique remplace celui de directeur sportif et sera occupé à partir du 1er février par le Tessinois de 47 ans, a annoncé le club zurichois vendredi dans un communiqué. Ex-joueur professionnel, ce dernier a notamment été entraîneur des M21 de Young Boys, de Vaduz et, plus récemment, d'Yverdon (2023-2024).

En tant que directeur technique, Mangiarratti sera chargé de «diriger et coordonner les départements sportifs du FCZ et, en tant que membre de la commission des transferts, d'aider le club à planifier et à mettre en œuvre les transferts». Il aidera également la direction du club à définir l'orientation stratégique et opérationnelle du club, précise l'actuel 8e de Super League.