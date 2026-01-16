  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League De la touche au bureau : l’ex-coach d’Yverdon promu à Zurich

ATS

16.1.2026 - 17:01

Le FC Zurich a trouvé le successeur du directeur sportif Milos Malenovic, dont il s'est séparé peu avant la fin de l'année. Il s'agit de l'ancien entraîneur d'Yverdon Alessandro Mangiarratti.

Alessandro Mangiarratti succède alors à Milos Malenovic
Alessandro Mangiarratti succède alors à Milos Malenovic
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 17:01

Le poste de directeur technique remplace celui de directeur sportif et sera occupé à partir du 1er février par le Tessinois de 47 ans, a annoncé le club zurichois vendredi dans un communiqué. Ex-joueur professionnel, ce dernier a notamment été entraîneur des M21 de Young Boys, de Vaduz et, plus récemment, d'Yverdon (2023-2024).

Super League. Alessandro Mangiarratti n'est plus l'entraîneur d'Yverdon

Super LeagueAlessandro Mangiarratti n'est plus l'entraîneur d'Yverdon

En tant que directeur technique, Mangiarratti sera chargé de «diriger et coordonner les départements sportifs du FCZ et, en tant que membre de la commission des transferts, d'aider le club à planifier et à mettre en œuvre les transferts». Il aidera également la direction du club à définir l'orientation stratégique et opérationnelle du club, précise l'actuel 8e de Super League.

FC Zurich. Dennis Hediger confirmé comme coach, le directeur sportif viré

FC ZurichDennis Hediger confirmé comme coach, le directeur sportif viré

Les plus lus

Enterrement repoussé, corps rappelé: malaise autour d’un décès à Crans-Montana
Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !
Avalanche à Chamoson: un policier valaisan décède, deux héliportés
«La position de Londres est de nature destructive» - Le Kremlin s’emporte !
La «fille cachée» de Freddie Mercury est morte à l'âge de 48 ans
La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim