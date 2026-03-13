Alessandro Vogt doit observer trois semaines de pause en raison d’une légère blessure au genou.

Alessandro Vogt (SG), à droite, jouera à Hoffenheim l'été prochain. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme le meilleur buteur de St-Gall l’a indiqué à SRF, il s’est fait une déchirure du ligament interne ce week-end lors du match de Super League contre Bâle (3-0).

Le buteur de 21 ans, dont le transfert à Hoffenheim cet été a été annoncé cette semaine, manquera les matches de championnat contre Lugano (samedi) et à Sion (samedi dans une semaine). Il ne sera pas disponible pour les équipes de Suisse pendant la pause internationale à la fin de mois.

Le dernier match de St-Gall