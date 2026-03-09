  1. Clients Privés
FR

Super League Alessandro Vogt signe avec le surprenant troisième de Bundesliga

ATS

9.3.2026 - 20:20

Saint-Gall a annoncé lundi le départ de son attaquant Alessandro Vogt au terme de la saison en cours. L'attaquant de 21 ans a signé auprès de l'actuel 3e de Bundesliga Hoffenheim un contrat d'une durée non précisée.

Keystone-SDA

09.03.2026, 20:20

Durant la saison en cours, l'international suisse M21 a inscrit 16 buts en 32 matches officiels avec Saint-Gall.

Tout est dit en Super League ?. St-Gall résigné : «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire : lui-même»

Tout est dit en Super League ?St-Gall résigné : «Thoune n'a plus qu'un seul adversaire : lui-même»

«Nous sommes convaincus qu'Alessandro peut franchir une nouvelle étape chez nous et nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration», a déclaré Andreas Schicker, directeur sportif du TSG Hoffenheim, cité dans le communiqué du club allemand.

Le dernier match de St-Gall

St-Gall – Bâle 3-0

St-Gall – Bâle 3-0

Super League | 29ème journée | Saison 25/26

08.03.2026

