Saint-Gall a annoncé lundi le départ de son attaquant Alessandro Vogt au terme de la saison en cours. L'attaquant de 21 ans a signé auprès de l'actuel 3e de Bundesliga Hoffenheim un contrat d'une durée non précisée.

Wir freuen uns auf Dich, Alessandro 👋



Alessandro Vogt wechselt im Sommer vom Schweizer Super-League-Club FC St. Gallen nach Hoffenheim. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) March 9, 2026

Keystone-SDA ATS

Durant la saison en cours, l'international suisse M21 a inscrit 16 buts en 32 matches officiels avec Saint-Gall.

«Nous sommes convaincus qu'Alessandro peut franchir une nouvelle étape chez nous et nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration», a déclaré Andreas Schicker, directeur sportif du TSG Hoffenheim, cité dans le communiqué du club allemand.

