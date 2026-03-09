Saint-Gall a annoncé lundi le départ de son attaquant Alessandro Vogt au terme de la saison en cours. L'attaquant de 21 ans a signé auprès de l'actuel 3e de Bundesliga Hoffenheim un contrat d'une durée non précisée.
Durant la saison en cours, l'international suisse M21 a inscrit 16 buts en 32 matches officiels avec Saint-Gall.
«Nous sommes convaincus qu'Alessandro peut franchir une nouvelle étape chez nous et nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration», a déclaré Andreas Schicker, directeur sportif du TSG Hoffenheim, cité dans le communiqué du club allemand.