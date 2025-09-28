  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Anthony Racioppi : «Ce clean-sheet fait quand même du bien au moral»

ATS

28.9.2025 - 20:05

Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.

Anthony Racioppi effectue un excellent début de saison.
Anthony Racioppi effectue un excellent début de saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 20:05

28.09.2025, 20:39

«On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral», a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.

Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger – un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).

Super League. Sion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Super LeagueSion et Lausanne se neutralisent à Tourbillon

Un double arrêt décisif

Anthony Racioppi a en effet sorti le grand jeu à la 83e minute alors que le LS ne s'était pas vraiment montré dangereux jusqu'alors dans ce derby romand. Il a réussi une double parade face à l'avant-centre canadien Theo Bair et la rapidité avec laquelle il s'est remis sur ses appuis après son premier arrêt a impressionné.

«Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête», a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. «J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important.»

Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. «On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels», a applaudi le technicien français.

Déjà cinq blanchissages

C'est déjà la cinquième fois de la saison qu'Anthony Racioppi garde sa cage inviolée. Le Genevois, qui s'était révélé à Young Boys (2022-2024), est donc naturellement satisfait de son début d'exercice. «Je le juge bon, je suis content. J'ai du temps de jeu, le club a confiance en moi. Mon objectif désormais c'est de continuer à travailler et de permettre à l'équipe d'engranger le plus de points possible.»

La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. «On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat», a promis Racioppi.

Les plus lus

Le maire de New York Eric Adams abandonne la course à sa réélection
Abolition de la valeur locative : fin d’une anomalie ou cadeau fiscal?
Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort
La Suisse accepte de justesse l'identité électronique à 50,4%
Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges
E-ID : il faut prendre au sérieux les craintes de la population