Recrue estivale du FC Sion, Anthony Racioppi s’est confié à blue Sport. Le portier genevois a évoqué son acclimatation en Valais, sa dernière saison compliquée à l’étranger, ainsi que sa rétrogradation sur le banc aux Young Boys.

Anthony Racioppi : nouveau départ à Sion Après une saison ratée entre l'Angleterre et l'Allemagne, le gardien genevois Anthony Racioppi est de retour en Suisse. Il s'est engagé au FC Sion, où il compte bien conserver son rôle de numéro 1 et mener le club vers ses objectifs. 31.07.2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Après une saison difficile passée entre Hull City en Angleterre et Cologne en Allemagne, Anthony Racioppi est de retour en Suisse. Le gardien genevois s'est engagé cet été au FC Sion, où il compte bien se faire sa place et mener le club vers ses objectifs.

«Sion était l'équipe qui me donnait le plus de confiance, et c'est ce dont j'avais besoin pour cette nouvelle année après une saison compliquée. C'est pour ça que je suis venu ici», a expliqué le portier. Avant de poser ses valises en Valais, il a notamment été conseillé par un certain Joël Schmied, ancien défenseur sédunois dont il a croisé la route à Cologne.

«De me retirer l’épine sous le pied à ce moment-là...»

Formé à Lyon, puis passé par Dijon, c'est aux Young Boys qu’Anthony Racioppi franchit un cap entre 2022 et 2023. Il parvient à s’imposer dans les cages bernoises en signant notamment plusieurs prestations de haut vol en Ligue des champions. Mais au début de l’année 2024, une décision du club bernois le rétrograde au poste de numéro 2, derrière David von Ballmoos.

Un choix qui a eu du mal à passer chez le dernier rempart de 26 ans. «J'étais déçu, car j'étais sur une bonne lancée. J'avais fait mes matches en Ligue des champions. De me retirer l’épine sous le pied à ce moment-là, j’étais assez énervé. C’est le football, il faut être prêt à tout», a reconnu Racioppi, qui a assuré avoir gardé une relation saine avec von Ballmoos.

Désormais, il tentera de marquer de son empreinte ce nouvel exercice de Super League. Et pourquoi pas dès dimanche après-midi lors de la réception du FC Lugano à Tourbillon ? Début de réponse dès 16h30 sur blue Sport.