Lausanne-Sport «Apprenons à ne pas perdre quand on ne peut pas gagner»

Daniel Romano

8.1.2026

Le Lausanne-Sport a repris le chemin des terrains le 29 décembre pour préparer ses deux premières échéances officielles de l’année en Super League sur les pelouses de Servette et YB (14 et 17 janvier). Les erreurs commises en 2025 seront corrigées en 2026.

Le LS de retour à l'entraînement

Le LS de retour à l'entraînement

À la Tuilière, et malgré des températures négatives, les Lausannois ont repris le travail le 29 décembre. Après une fin d’année mitigée, ils regardent désormais vers l’avenir, déterminés à atteindre leurs objectifs.

08.01.2026

Daniel Romano

08.01.2026, 18:30

08.01.2026, 19:10

On avait quitté le LS le 21 décembre à la suite d’une défaite mortifiante à domicile contre Lucerne (4-0) et un besoin de repos évident après 33 matches disputés entre juillet et décembre toutes compétitions confondues. «Les vacances ont été courtes mais nécessaires, reconnaît le capitaine Olivier Custodio en bord de pelouse à la Tuilière. On n’aurait pas refusé deux ou trois jours de plus. Couper un peu, penser à autre chose, passer du temps en famille, tout ça nous a fait beaucoup de bien.»

Super League. Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Super LeaguePour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !

Même son de cloche pour Kévin Mouanga. «On était fatigués, reconnaît celui qui porte le brassard lorsque Custodio n’est pas sur le terrain. Pouvoir tirer la prise était nécessaire pour nous rafraîchir mentalement. Et en même temps, c’est notre boulot. Il y a des équipes qui n’ont pas autant de vacances que nous. Le plus important aujourd’hui c’est que nous soyons prêts à attaquer la seconde partie de la saison en pleine forme».

«Tous les matches sont importants»

Se focaliser sur les prochains mois, c’est aussi retenir les leçons de 2025, identifier et reconnaître les erreurs pour pouvoir les gommer. L’équipe de Peter Zeidler a plusieurs visages. Elle est capable de battre la Fiorentina en Europe et de perdre contre Lucerne en Super League 3 jours plus tard dans son stade. «Chaque match vaut la peine d’être préparé à fond mentalement, et à 100%, prévient Mouanga. Les 3 buts encaissés en 4 minutes contre Lucerne ont laissé un goût amer et tâché la fin de l’année. Concrètement, on a été bons en Conference League, mais en championnat on peut faire mieux», concède le défenseur central.

Lausanne-Sport - Fiorentina. Un LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

Lausanne-Sport - FiorentinaUn LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

Le top-6 toujours atteignable

En Super League - avec un match en moins - le LS possède actuellement 6 points de retard sur la 6e position synonyme de place dans le wagon des équipes qui joueront pour le titre et les tickets européens dans quelques mois. «Tout n’est pas encore joué. Il reste 60 points en jeu, calcule Custodio. Nous ferons tout pour atteindre notre objectif». Et ça passe par des résultats d’entrée, avec deux déplacements en 3 jours à Genève contre Servette et dans la capitale contre YB. Peut-être les meilleurs rendez-vous pour se sentir tout de suite concerné. «C’est vrai que le contexte nous met directement dans le bain, mais je ne sais pas si c’est la meilleure des choses, temporise Mouanga. En réalité, il faut être prêt à jouer chaque match à 100%, répète-t-il. Il faut être déterminé pour chaque rencontre de la même manière».

Pour la seconde fois en l’espace de quelques instants, le natif de Bondy insiste sur la mentalité. Creusons. «Nous devons apprendre à ne pas perdre les matches quand nous ne pouvons pas les gagner, détaille-t-il. Je ne dis pas que nous devons viser le nul. Je dis qu’il faut savoir faire la différence entre les moments où nous devons garder un score, et ceux où nous sentons que nous pouvons pousser pour aller chercher la victoire. C’est une question de mentalité. Quand nous aurons appris à faire cela, nous gratterons davantage de points, et forcément nous en perdrons moins aussi».

Une équipe un peu trop lisible

Autre reproche qu’on pourrait parfois faire au LS de Super League, son côté prévisible, peu surprenant, trop facilement lisible. «Chacun a le droit de donner son avis, accepte à moitié Custodio. Tout le monde a toujours un avis sur tout. Même les grandes équipes sont parfois décriées sur leur style de jeu. Même des grands joueurs sont parfois décriés sur leur forme. Cela ne nous atteint pas. On se concentre sur nous, sur notre chemin, sur nos matches, nos entraînements, notre équipe. On prend match après match pour engranger un maximum de points».

Lecture différente pour Mouanga, qui tente une explication : «Les adversaires nous étudient. Ils savent ce qu’on va faire mais nous étions très fatigués physiquement et mentalement. Avec le retour de tout le monde et la fraîcheur de chacun, je suis convaincu que nous serons davantage imprévisibles en 2026». Premiers éléments de réponse, la semaine prochaine, sur les pelouses de Servette et d’YB.

