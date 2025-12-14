  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Après Lille, les Young Boys assurent l’essentiel face à Lucerne

ATS

14.12.2025 - 16:04

Moins de trois jours après un succès de prestige face à Lille, les Young Boys ont enchaîné. Les Bernois ont battu le FC Lucerne 2-0 au Wankdorf sans toutefois toucher au génie.

YB – Lucerne 2-0

YB – Lucerne 2-0

Super League | 17ème journée | Saison 25/26

14.12.2025

Keystone-SDA

14.12.2025, 16:04

14.12.2025, 16:23

Les Young Boys ont marqué par Christian Fassnacht (20e), auteur de son 11e but de l’exercice, et par Darian Males (58e), lequel a bénéficié d’un service en or d’Alvyn Sanches, pour effacer en quelque sorte le couac de dimanche dernier à Tourbillon. Dans les rangs lucernois, cette troisième défaite de rang traduit les limites d’une équipe trop vulnérable dans les deux surfaces.

Les plus lus

L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur
La police recherche un homme jugé dangereux dans le Jura bernois
«D'abord l'agression sexuelle de Trump, puis Epstein ne m'a pas lâchée»
De fortes perturbations à prévoir sur les routes pendant les fêtes
Loïc Meillard à un souffle de la victoire, Matthias Iten marque ses premiers points
Douze morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney