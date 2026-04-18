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Super League Après l’incendie au Parc St-Jacques, Thoune reçoit finalement Bâle

ATS

18.4.2026 - 04:01

Leader de Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion. La rencontre avait été reportée le week-end dernier après un incendie au Parc St-Jacques.

Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion.
Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.04.2026, 04:01

18.04.2026, 08:59

Ce match devait déjà avoir lieu à Thoune, mais l'incendie avait détruit une bonne partie de l'équipement des joueurs bâlois. La SFL a donc accepté de reporter le match d'une semaine, ce week-end étant réservé aux demi-finales de la Coupe de Suisse auxquelles ni Thoune ni Bâle ne participent.

Avec 11 points d'avance sur son dauphin St-Gall, le promu bernois est sur une autoroute en direction de son premier titre de champion de Suisse. En cas de victoire samedi, la troupe de Mauro Lustrinelli pourrait assurer son sacre le week-end suivant contre Lugano.

Le FC Bâle (4e, 53 pts) de Stephan Lichtsteiner doit de son côté s'imposer pour rester au contact du podium et de Lugano (3e, 57 pts). La qualification pour une compétition européenne est le dernier objectif restant des Rhénans cette saison.

Incendie au Parc Saint-Jacques. «Des dégâts irréparables» - Le FC Bâle publie des images du sinistre

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