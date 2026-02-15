  1. Clients Privés
Super League Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Clara Francey

15.2.2026

Le Lausanne-Sport a concédé le nul à domicile 3-3 face à Servette lors de la 25e journée de Super League. Face à des Genevois réduits à 10 dès la 27e, les Lausannois ont perdu de précieux points dans la course au top 6.

Lausanne-Sport – Servette 3-3

Lausanne-Sport – Servette 3-3

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

15.02.2026

Keystone-ATS

15.02.2026, 18:32

15.02.2026, 18:59

Ce 3e derby lémanique de la saison avait une grande importance pour les deux équipes, qui se devaient d'engranger des points en vue de la lutte pour le top 6, synonyme de «Championship Group». Avec ce nul, Lausanne-Sport (30 points) stagne à six longueurs de la sixième place d'YB, tandis que les Grenat comptent à présent neuf unités de retard sur les Bernois.

Super League. Lugano poursuit sa série d'invincibilité et dit merci à Shaqiri

Super LeagueLugano poursuit sa série d'invincibilité et dit merci à Shaqiri

Servette réduit à 10 dès la 27e

Après un début de partie équilibrée, Samuel Mraz a débordé la défense lausannoise pour inscrire son huitième but de la saison à la 20e sur la première occasion servettienne. Quelques minutes plus tard, Marco Burch a commis une faute de dernier recours dans la surface de réparation sur Seydou Traoré, parfaitement servi par Morgan Poaty.

Après consultation de la VAR, le défenseur du SFC a été expulsé, tandis que Jamie Roche n'a pas tremblé pour transformer le penalty à la 28e. Réduits à 10 pour la 3e fois depuis la reprise du championnat, les Grenat ont résisté jusqu'à la 39e et le 2-1 de Traoré.

Timothé Cognat : «A un moment donné faut arrêter… Comment ça peut être rouge ça ?»

Timothé Cognat : «A un moment donné faut arrêter… Comment ça peut être rouge ça ?»

À la mi-temps du derby lémanique, le milieu de terrain du Servette FC revient au micro de blue Sport sur l’expulsion de son coéquipier Marco Burch à la 27e minute.

15.02.2026

Doublé de Stevanovic

En seconde période, les Vaudois ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri et ont concédé l'égalisation à la 59e par Miroslav Stevanovic. Piqué au vif, Peter Zeidler a alors procédé à trois changements, dont celui d'Omar Janneh. Déjà buteur face à Thoune, l'attaquant de 19 ans arrivé début janvier au LS s'est retrouvé à la conclusion d'une contre-attaque pour permettre à son équipe de reprendre la main à la 73e. À la 90e, Stevanovic a permis aux Genevois d'arracher le nul en inscrivant son deuxième but de la partie, quelques secondes après l'expulsion du Vaudois Nicky Beloko.

Il ne reste désormais que huit journées au LS et aux hommes de Jocelyn Gourvennec (10es) pour tenter d'échapper au «Relegation Group». Enfin, les Lausannois ont engrangé un 5e match sans victoire en Super League, alors qu'ils s'apprêtent à retrouver les Tchèques du Sigma Olomouc en seizièmes de finale de Conference League jeudi.

Karim Sow : «Les prochains jours, il va falloir qu’on discute»

Karim Sow : «Les prochains jours, il va falloir qu’on discute»

Au micro de blue Sport, le défenseur du Lausanne-Sport revient sur la prestation de son équipe lors du derby lémanique (3-3).

15.02.2026

