«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»

Barthélémy Constantin : «Avec des si on aurait peut-être joué la Champions League» Sur le plateau du talk-show «Match après match», le directeur sportif du FC Sion fait un retour sincère sur la saison précédente et parle des ambitions du club. 01.09.2025

Pour son retour en Super League la saison passée, le FC Sion avait terminé au 9e rang final du classement, sauvant sa place dans l’élite lors des ultimes journées du «Relegation Group». Mais malgré certains tumultes, l’équipe valaisanne n’a jamais cédé à la panique.

«On a gardé le cap», a reconnu Barthélémy Constantin, invité dimanche dans le talk-show «Match après match». «Il y a peut-être eu de l'agitation médiatique, mais à l’intérieur (du club), il a fallu garder le cap. Il y a eu des discussions plus fortes que d'autres, c'est la vérité. Ça ne sert à rien de dire des mensonges. Au final, je suis convaincu de la décision qu'on a prise et de ce qu'on est en train de faire. Je suis très confortable avec ça.»

«Bien sûr qu'on aurait dû faire des points pour passer l'épaule plus vite et être tranquille sur les cinq derniers matches. Mais avec des si, on refait le monde. Et avec des si, on aurait peut-être joué la Champions League et je n’aurais pas attendu 10 ans pour jouer une Coupe d'Europe... Mais il faut arrêter», a estimé le dirigeant sédunois de 30 ans.

Pour ce dernier, un exercice réussi ne se résume pas uniquement à la place de son équipe au classement. «Barth» Constantin attache également une grande importance au développement de son club, à tous les niveaux. «Aujourd'hui sur cette saison, si mon foot s'améliore de plus en plus comme ces deux années précédentes, ou si à la fin de l'été j'ai vendu un ou deux joueurs du centre de formation ou recruté un nouveau joueur, c’est aussi une saison réussie. Il faut avancer, construire et développer», a-t-il expliqué.

Sur le plan purement sportif, son FC Sion a réalisé un début de saison convaincant. Après deux victoires et un match nul en championnat, il a néanmoins concédé son premier revers samedi, face au FC Bâle à Tourbillon (1-0). Une défaite qu’il faudra effacer dans deux semaines, après la pause internationale, lors du déplacement à Winterthour.