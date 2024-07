Les chemins du FC Bâle et de Michael Lang se séparent. Le club rhénan a en effet annoncé jeudi que le contrat du défenseur de 33 ans avait été résilié.

❤️💙 𝐃𝐚𝐧𝐠𝐠𝐞 𝐟ü𝐫 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝐌𝐢𝐤𝐞 👑



Der FCB und sein enorm verdienter Spieler Michael Lang haben sich darauf geeinigt, den noch bis Ende Saison gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufzulösen.



Lang a disputé 221 matches pour le FC Bâle entre 2015 et 2018 et depuis 2021. La saison dernière, il n'a toutefois fait que onze apparitions – la plupart courtes – et souvent, l'international suisse aux 31 capes ne faisait pas partie du groupe.

