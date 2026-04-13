Des débordements ont entaché la rencontre de Super League opposant dimanche Sion au Lausanne-Sport. Des bagarres entre supporters et départs d'incendie ont notamment eu lieu.

Déception des joueurs lausannois, avec au centre Olivier Custodio (LS), après le match (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après le match remporté par les Sédunois, des fans des deux clubs ont décidé d'en découdre dans le secteur des berges du Rhône à Vissigen. «Des engins pyrotechniques et des objets détonants ont été utilisés», rapporte lundi la police valaisanne.

Celle-ci a dû faire usage de gaz pour séparer les ultras des deux clubs. Si aucun blessé n'est à signaler parmi les forces de l'ordre, «quelques personnes» ont été légèrement blessées parmi les supporters.

Présentant des plaies et contusions, elles ont reçu des soins sur place par une organisation sanitaire mobile avant de réintégrer le cortège, précise le communiqué.

Départs d'incendies

Plusieurs départs d'incendie ont aussi été signalés, tant sur les berges du Rhône que sur le toit d'un immeuble. Les pompiers de Sion sont parvenus à maîtriser ces différentes situations.

Auparavant, la tension était déjà montrée à l'intérieur du stade, où des torches enflammées et des feux d’artifice ont été lancés en direction de la pelouse.

Avant la rencontre, divers actes de déprédation (tags, autocollants) ont également été relevés sur le chemin entre la gare CFF et le stade de Tourbillon. Des engins pyrotechniques ont aussi été utilisés.

Dernier match entre les deux clubs