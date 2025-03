Introverti au quotidien, intraitable sur le terrain, Fode Sylla a des objectifs plein le sac à dos. Rencontre avec le milieu de 18 ans avant le déplacement d'Yverdon à Tourbillon ce samedi.

Fode Sylla est prêté par le RC Lens à Yverdon. IMAGO/Sergio Brunetti

Daniel Romano Clara Francey

«On sent que le maintien est proche». De retour de sélection depuis mercredi, le M19 français a de bonnes sensations avant la reprise de la Super League. «Je me sens bien sur les derniers matches, je monte en puissance. C'est bien pour moi et pour toute l'équipe», reconnaît celui qui totalise cinq titularisations cette saison dont les quatre dernières consécutives.

La première reste forcément la plus mémorable. Et pas uniquement parce que c'était sa première en pro. «En vrai c'est le stade, avoue le jeune de 18 ans. Le Parc St-Jacques plein à craquer, pour la première de Xherdan Shaqiri. Tous les stades sont beaux ici, mais celui de Bâle est celui qui m'a le plus impressionné». Quant aux joueurs, son choix se porte sur les actuels deux meilleurs buteurs du championnat : «Alvyn Sanches et Dereck Kutesa sont ceux qui m'ont fait la plus forte impression».

Bâle champion

Kutesa et Servette ont beau être actuellement en tête la Super League, c'est une autre équipe qui a retenu toute l'attention du joueur formé au RC Lens. «Je vois bien Bâle gagner le championnat», pronostique-t-il avant d'aborder son arrivée dans le canton de Vaud. Première expérience professionnelle, nouvel environnement, autre pays, autre culture, vestiaire différent : rien de tout cela ne semble avoir ébranlé le milieu yverdonnois. «En réalité j'ai quitté la maison déjà à 10-11 ans donc je sais ce que c'est d'être loin de la maison. Ce qui change fondamentalement à Yverdon, c'est la distance».

Au moment d'aborder cet éloignement précoce, et ce départ de Roubaix pour rejoindre le RC Lens, le regard du joueur arrivé dans le Nord Vaudois en prêt l'été dernier vise le plafond de la salle de presse, comme s'il lui permettait de se souvenir plus vite et plus facilement.

«À la base c'est mon grand frère Mohamed qui jouait au foot et qui m'a guidé vers ce sport. J'ai même joué avec lui malgré la différence d'âge. On a fait un tournoi à Roubaix, j'avais 7 ans et demi. Un recruteur du RC Lens m'a repéré et je me suis retrouvé là-bas pour ma pré-formation et ma formation jusqu'à mon arrivée à Yverdon ».

«Jouer dans un stade Bollaert plein»

À Lens, Sylla s'est souvent entraîné avec la première équipe sans jamais jouer. Il évoluait avec la réserve. Et malgré tout, il ne passe jamais inaperçu. «Tout le monde là-bas est fan de l'équipe, raconte le joueur. Alors quand tu sors, les gens t'arrêtent, te parlent, te sollicitent, te demandent un selfie. Mes amis me charrient tout le temps avec ça. À Yverdon c'est différent, on te laisse plus tranquille».

Le milieu de terrain quittera la cité thermale et retournera dans le Nord de la France au terme de la saison avec de gros objectifs. «Mon rêve serait de jouer à Bollaert devant 40'000 fans, de faire une grande carrière, de jouer au Real Madrid, de gagner la Ligue des champions, de jouer en sélection nationale. Comme j'ai fait toutes les catégories de jeunes, alors pourquoi pas jouer aussi avec les A ?»

En attendant, le plus jeune joueur de l'effectif d'Yverdon est aussi le capitaine des M19 français, éliminés de la course pour le prochain Euro durant la semaine. «J'ai fait tous les rassemblements depuis 2016. J'ai été finaliste de l'Euro M17 (ndlr : en été 2023) et du Mondial M17 (en décembre 2023). Je suis capitaine depuis les M16, c'est quelque chose qui est en moi. J'aime montrer l'exemple. Je suis timide devant vous et réservé au quotidien, mais sur un terrain je suis à fond».

Le foot et rien d'autre

Dans son temps libre, le Français aime jouer aux jeux vidéo, ou regarder des séries TV. «En ce moment je regarde ‹Power›, une série américaine». Il consomme aussi énormément de foot à la télévision. «Dès qu'il y en a, j'en regarde : Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Super League, Ligue des champions. J'adore ça. Sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'étais pas devenu footballeur. Je n'ai toujours eu que ce plan-là en tête. Même maintenant, devant vous, je ne saurais pas vous dire ce que je pourrais faire si je ne jouais pas au ballon».

«À Sion pour prendre des points»

Yverdon se déplace ce samedi en Valais avec une certaine confiance et deux victoires consécutives. Si le club vaudois venait à gagner, alors il alignerait trois victoires consécutives pour la première fois de son histoire dans l'élite.

FC Sion - Yverdon Sport FC sa 29.03. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Sion - Yverdon Sport FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 1j 3h et 58min 30sec

Au vu de la prestation contre Servette avant la trêve internationale, il n'est pas interdit de penser que les joueurs de Tramezzani ont un coup à jouer. «Notre regain de forme est dû précisément à l'exigence du coach, précise le joueur aux 20 matches de Super League. Les séances sont intenses, tout le monde se donne à fond. On sent qu'on est plus fort en ce moment. On regarde évidemment vers le haut. Le plus haut possible. On va à Sion pour prendre des points On est en pleine confiance ».

Une équipe en action, pas en réaction

L'une des forces d'Yverdon réside dans la qualité d'un milieu de terrain très homogène, composé de profils qui se complètent et qui amènent une certaine diversité. On y trouve un mélange de force, de qualité, de volume, de vitesse, de technique, qui permet à Paolo Tramezzani de proposer un pressing très intéressant.

Si l'équipe était souvent en réaction autrefois, c'est tout le contraire aujourd'hui. «Le coach a mis de l'intensité dès le stage au Portugal en janvier, se souvient Sylla. Il est exigeant envers lui-même et envers nous. On a vite compris où il a voulu en venir (ndlr : le pressing). On va continuer à jouer comme ça, en proposant de l'intensité avec et sans ballon. C'est une sorte de marque de fabrique».

Un gros potentiel et un modèle

En échangeant avec Paolo Tramezzani, on se rend très vite compte que le «Mister» voit un gros potentiel en son joueur. «Le coach est très exigeant avec moi, affirme le Français. Il ne me dit jamais qu'il voit ce potentiel pour ne pas que je me perde en chemin». Une route sur laquelle trop de jeunes joueurs se sont égarés. Mais pas tous. Seko Fofana, de par sa position sur le terrain, a su être une inspiration pour l'international junior français. «Il est forcément mon modèle à Lens. Mais j'essaie de m'inspirer un peu de tout le monde».

Paul Pogba est lui aussi passé par toutes les catégories juniors de l'équipe de France, il a aussi été notamment capitaine des M19 français et jouait à la même position que Sylla avant de devenir champion du monde en 2018. «C'est vrai, j'aurais pu penser à lui, s'excuse presque l'Yverdonnois. Mais j'insiste et répète que je préfère m'inspirer vraiment de tout le monde». Peu importe celui qui sert d'exemple, désormais Sylla a goûté au monde professionnel en acceptant ce prêt en Suisse. Il s'agit désormais de ne plus le quitter.