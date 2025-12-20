  1. Clients Privés
Super League Bâle comme juge de paix pour Servette, Sion déjà en pause

ATS

20.12.2025 - 04:01

Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Le FC Sion, qui devait accueillir Winterthour à Tourbillon, est déjà en pause.

Jocelyn Gourvennec et Servette sous pression.
Jocelyn Gourvennec et Servette sous pression.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 04:01

20.12.2025, 07:51

En soirée (20h30), les Grenat auront la lourde tâche de défier Bâle au Joggeli. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Neuvièmes, les Grenat sont sous la menace de Lucerne et GC.

La trêve hivernale est arrivée plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé vendredi que son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon était renvoyé à une date ultérieure. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.

