Bâle inflige une correction à Servette et se rapproche du sacre

Le FC Bâle a effectué un pas sans doute décisif vers un 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017. Lors de la 34e journée de Super League, les Rhénans ont dominé Servette 5-1.

Bâle – Servette 5-1 Credit Suisse Super League // 34ème journée // Saison 24/25 04.05.2025

Les Genevois ont tenu un peu moins d'une demi-heure au Parc St-Jacques, avant qu'Adams ne se fasse l'auteur de deux erreurs fatales. Shaqiri a profité de la première pour ouvrir le score (28e) avant de se muer en passeur pour Ajeti sur le deuxième but (34e). Ce dernier a dans la foulée encore salé l'addition sur une passe d'Otele (38e), infligeant un véritable k.-o. aux Grenat.

Ceux-ci ont été réduits à dix dès la reprise après un deuxième avertissement pour Antunes (48e). Malgré cela, Adams s'est un peu racheté de ses erreurs en réduisant le score (55e). Paradoxalement, Servette a connu de meilleurs moments en évoluant en infériorité numérique, mais il était trop tard. Et le FCB a enfoncé le clou par Traoré (74e) et Vouilloz (79e), tous deux servis par l'inévitable Shaqiri.

Les carottes semblent cuites

Les Bâlois ont ainsi signé un sixième succès consécutif en championnat. Ils possèdent neuf points d'avance sur Servette - et une bien meilleure différence de buts - alors qu'il en reste douze en jeu. Autant dire que les carottes semblent cuites.

Dans l'autre match du Championship Group, Lugano a enregistré un précieux succès en s'imposant 2-0 à Lucerne grâce à Bottani (12e) et Koutsias (91e). Derrière Bâle, la lutte pour les places européennes est acharnée. Servette est 2e avec 55 points devant Young Boys (53), Lugano (52), Lucerne (51) et le Lausanne-Sport (50). Tout reste donc à faire. Samedi, le LS avait maintenu ses espoirs européens en s'imposant 3-2 face aux Young Boys.

Sion se donne de l’air

Sion a conquis un succès important dans le Relegation Group en battant le FC Zurich 2-1. Ils prennent ainsi six points d'avance sur les derniers.

Le FC Sion a fait la différence en première mi-temps, en marquant par Sorgic (2e) et Berdayes (34e). Les visiteurs ont réduit l'écart peu après par Markelo (38e) et ont poussé jusqu'au bout pour égaliser, mais les hommes de Didier Tholot ont tenu bon.

A noter par ailleurs que l'autre match de Relegation Group prévu dimanche, Yverdon - Saint-Gall, a été renvoyé en raison d'une pelouse rendue impraticable par la pluie. Au classement, Sion compte 39 points, soit six de plus que GC, Yverdon et Winterthour. La lanterne rouge a recollé à ses adversaires en s'imposant 2-0 samedi face à Grasshopper. La lutte pour éviter les deux dernières places s'annonce acharnée.