Le FC Bâle effectue des changements au sein de son staff en vue de la saison à venir. Mario Cantaluppi, qui a remporté trois titres de champion et deux Coupes de Suisse avec le FCB, devient le nouvel adjoint de Stephan Lichtsteiner.

Cantaluppi rejoint Stephan Lichtsteiner sur le banc bâlois (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour l'international suisse aux 23 sélections, il s'agit d'un retour à ses anciennes fonctions, après avoir passé plusieurs années au sein de la section juniors de Bâle et avoir récemment travaillé pendant un peu plus d'une demi-saison avec les jeunes du FC Winterthour.

En revanche, l'entraîneur assistant Matthias Kohler, qui venait tout juste de faire son retour au FCB sous la houlette de l'entraîneur principal Ludovic Magnin à la fin de la saison dernière, quitte déjà le club.

Après une saison décevante, le FCB a annoncé des changements au niveau sportif. Valentin Stocker est désormais directeur sportif de l’équipe première et il forme un duo avec le directeur technique Andreas Herrmann à la tête de la direction sportive des professionnels.