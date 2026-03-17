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Super League Beat Fahrni cède la direction opérationnelle de Thoune

ATS

17.3.2026 - 10:19

Beat Fahrni quittera la direction opérationnelle de FC Thun AG à la fin du mois de mars 2026. Il restera toutefois au service du probable futur champion de Super League.

Du changement au FC Thoune.
Du changement au FC Thoune.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.03.2026, 10:19

17.03.2026, 10:20

Comme l'indiqué le club bernois dans un communiqué de presse, le délégué du conseil d'administration se retire des activités opérationnelles après trois ans afin de se consacrer davantage à ses activités entrepreneuriales en dehors du club. Il reste cependant membre du conseil d'administration.

Les tâches opérationnelles qu’il assumait jusqu’à présent seront désormais prises en charge en interne sous la direction du président du conseil d’administration Andres Gerber. Ce dernier a salué l’engagement de Fahrni et souligné sa contribution essentielle à la situation sportive et économique actuelle du club.

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