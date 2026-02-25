  1. Clients Privés
Super League Bertone file à la maternité, Thoune gagne chez le dernier

ATS

25.2.2026 - 20:52

La logique a été respectée dans le match en retard de Super League mercredi. Le leader Thoune s'est imposé 3-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Winterthour.

Super League | 26ème journée | Saison 25/26

25.02.2026

Les Bernois – privés de Bertone reparti en train pour l'accouchement de sa compagne – ont fait la différence avant l'heure de jeu grâce à des réussites de Meichtry (55e) et Rastoder (59e), toutes deux après un travail préparatoire de Matoshi. Imeri a salé l'addition à la 83e.

Après ce neuvième succès consécutif, l'équipe de Mauro Lustrinelli compte désormais 14 points d'avance sur Saint-Gall et 15 sur Lugano. Cela commence à sentir très bon dans l'Oberland dans l'optique d'un inédit titre de champion.

Pour sa part, Winterthour voit ses espoirs de maintien diminuer au fil des rencontres. Le club de la banlieue zurichoise accuse 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, et déjà 14 sur Servette (10e).

