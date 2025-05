Bilan du FC Sion, coach et stade : Christian Constantin fait le point

Christian Constantin a dressé le bilan de la saison du FC Sion jeudi soir au micro de blue Sport après la défaite (2-0) de son équipe à Winterthour. Le président valaisan a également évoqué l’avenir de l’entraîneur Didier Tholot, ainsi que ses ambitions futures et le nouveau stade.

«Je ne peux pas dire qu’on est extrêmement satisfait, mais je ne peux non plus pas dire qu’on est déçu.» Voilà les propos avec lesquels Christian Constantin a résumé la saison du FC Sion. Pour son retour dans l’élite du football suisse, le club valaisan a en effet rempli sa mission, à savoir se maintenir en Super League, non sans avoir tremblé.

Pour le président sédunois, son équipe a «manqué des moments cruciaux pour avoir un peu plus de panache» au terme de cet exercice. Il a également rappelé qu’il avait «tenu parole» en préservant Didier Tholot au poste d’entraîneur malgré des passes plus compliquées. Constantin a justement affirmé qu’il allait «discuter de la suite dès demain» avec son technicien, qui «a encore un contrat».

Désormais, le dirigeant de 68 ans a le regard tourné vers l’avenir. Il espère ainsi que le FC Sion parviendra à «être plus dominant» et à retrouver une place parmi les cadors de la ligue ces prochaines années. Pour l’aider à retrouver sa splendeur d’antan, la formation de Tourbillon devrait bientôt compter sur un nouveau stade, «toujours prévu pour 2030» selon «CC».

➡️ Retrouvez l’interview complète de Christian Constantin au micro de blue Sport dans la vidéo en début d’article.