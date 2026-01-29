Bryan Okoh quitte déjà le Lausanne-Sport, six mois après son arrivée. Le jeune défenseur suisse rejoint l'AJ Auxerre, en Ligue 1, dans le cadre d'un transfert définitif, a annoncé jeudi le LS.

Keystone-SDA ATS

Formé dans la capitale olympique, Okoh avait fait son retour l'été dernier après six années passées en Autriche, au RB Salzbourg. Il était l'une des recrues phares du mercato lausannois, mais il a progressivement perdu sa place de titulaire, barré par la solidité du duo Karim Sow – Kévin Mouanga en défense centrale.

Le Lausanne-Sport lui a donc trouvé une porte de sortie prématurée avec Auxerre, où il a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2029. Les deux clubs n'ont pas révélé les modalités du transfert, mais plusieurs médias évoquent une somme tournant autour des deux millions de francs.