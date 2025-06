Au lendemain de l'annonce de sa nomination en tant qu'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin a répondu mardi aux questions de blue Sport.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Un jour après avoir été nommé entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin a été présenté mardi à la presse au Parc Saint-Jacques. Le Vaudois de 46 ans a reconnu au micro de blue Sport qu’une telle offre «ne se refusait pas, surtout à ce moment-là de mon projet avec le Lausanne-Sport», où il avait encore une année de contrat.

«On a fait le chemin qu’on voulait faire. Ma mission a été accomplie de belle manière avec le retour» en Europe du LS, cinquième de Super League et qualifié pour les tours préliminaires de Conference League. «Quand tu as la chance de pouvoir venir entraîner le FC Bâle, ça ne se refuse pas. Malgré tout, ce n’était pas facile de faire ses bagages, parce qu’on a vécu des moments extraordinaires, surtout sur le plan humain. C’était trois années magnifiques pour moi à la maison», a avoué Magnin, tout en remerciant les joueurs et les dirigeants du club vaudois de lui avoir permis de «partir avec le sourire».

«Dans la vie, il faut toujours sortir de sa zone de confort»

L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse (62 sélections) va désormais prendre la lourde succession de Fabio Celestini, qui vient de signer le doublé Coupe/Championnat avec l’équipe rhénane. «C’est un immense défi, c’est certain. Dans la vie, et ça me tient à cœur, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Sinon, on n’avance pas», a estimé Magnin.

Son but sur les bords du Rhin est donc clair : conserver le titre de champion de Suisse. Une distinction que «Ludo» Magnin n’a jamais reçue dans sa carrière de joueur et qu’il compte bien ajouter à son palmarès d’entraîneur. «C’est vraiment le trophée qui me manque... À moi maintenant de faire le boulot avec mon équipe pour essayer d’aller enfin atteindre cet objectif qui me tient énormément à cœur depuis mon retour d’Allemagne en 2012», a avancé celui qui devra également hisser le FC Bâle en Ligue des champions.