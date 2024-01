Le capitaine de St-Gall Lukas Görtler et le joueur de Lucerne Nicky Beloko sont suspendus deux matches à la suite de leur expulsion ce week-end. Lors de la défaite de St-Gall contre Lugano (1-4), Görtler avait malencontreusement touché Jonathan Sabbatini au tibia.

Beloko avait lui marché sur la cheville du Lausannois Antoine Bernede lors de la victoire 2-1 de Lucerne face au LS.

St-Gall a annoncé qu'il faisait appel de la décision. Dans un communiqué, le président Matthias Hüppi se montre ferme: «C'est et cela reste une mauvaise décision, qui rend absurde la discussion sur la VAR et qui a même obligé l'arbitre à prendre une décision contre sa conviction et son cœur. Lukas Görtler a effectué un mouvement et a joué le ballon sans aucune intention de faire mal. Le fait qu'il ait été sanctionné d'un carton rouge direct et de deux matches de suspension après l'intervention de la VAR demeure inacceptable.»