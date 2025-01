Joël Schmied (26 ans) quitte le FC Sion à quelques jours de la reprise. Le défenseur central s'est engagé jusqu'en 2029 avec Cologne, en 2e Bundesliga.

Keystone-SDA, ats ATS

Schmied était arrivé en Valais en août 2021 et s'est rapidement imposé comme l'un des cadres de l'équipe. Il a grandement contribué au retour du club en Super League et au bon premier tour des Sédunois lors de la saison en cours, disputant tous les matches et marquant trois buts.

Ce transfert récompense le travail acharné de Joël durant ces années et son dévouement pour le FC Sion, a écrit le club sur son site. Barthélémy Constantin, directeur sportif, travaille pour dénicher un remplaçant au défenseur.