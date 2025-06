Ludovic Magnin (46 ans) est le nouvel entraîneur du FC Bâle. L'ancien international, qui succède à Fabio Celestini, a signé un contrat de deux ans avec le club champion de Suisse.

✍️🆕 𝙇𝙪𝙙𝙤𝙫𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙣 𝙬𝙞𝙧𝙙 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 🔴🔵



Der FC Basel 1893 verpflichtet Ludovic Magnin als Nachfolger von Fabio Celestini. Der 46-Jährige unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bei Rotblau und wird ab dem Trainingsstart am 20. Juni… pic.twitter.com/5SWmqNc0ke — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 16, 2025

Magnin sera présent sur les bords du Rhin lors de la reprise de l'entraînement vendredi 20 juin, a indiqué le FCB. «Je me réjouis énormément de pouvoir entraîner le plus grand club de Suisse», a déclaré le Vaudois, qui dirigeait jusqu'ici le Lausanne-Sport.

«Mon prédécesseur a ramené le FCB à sa place, soit au sommet. Je vais tout faire pour confirmer ces succès et continuer à développer l'équipe de la meilleure manière possible. J'ai toujours aimé jouer au Parc Saint-Jacques, autant comme joueur que comme entraîneur. Pouvoir travailler dans ce stade grandiose avec des fans fantastiques me remplit de joie et me donne une immense motivation: je ne peux pas attendre le début de la saison», a encore dit Ludovic Magnin.

Deux titres en Bundesliga

Après une brillante carrière de joueur ponctuée par 62 sélections en équipe de Suisse et deux titres de champion en Bundesliga avec Werder Brême (2004) et le VfB Stuttgart (2007), Magnin a entamé sa carrière d'entraîneur avec la relève du FC Zurich, où il avait disputé ses dernières saisons de 2010 à 2012.

Après avoir dirigé les M18 et les M21, il a pris la tête de la première équipe en février 2018. Quelques mois plus tard, le Vaudois menait le FCZ à la victoire en Coupe de Suisse. Limogé en été 2020 après un mauvais début de saison, il a ensuite dirigé le club autrichien d'Altach de janvier à mai 2022, parvenant à éviter la relégation.

Confiance aux jeunes

Ludovic Magnin s'est ensuite assis sur le banc du Lausanne-Sport dès le début de la saison 2022/23. Le club a obtenu sa promotion en mai 2023, avant de se maintenir l'année suivante et de finir au cinquième rang lors de la saison écoulée, avec comme récompense une place en qualification de la Conference League.

L'entraîneur prône un jeu attractif et offensif. Il a montré par son travail au FCZ et au LS qu'il savait faire confiance aux jeunes et leur permettre de progresser. Cela n'a pas échappé au président du FCB David Degen, qui a par ailleurs été coéquipier de Magnin en équipe de Suisse.

La mission du nouvel entraîneur ne s'annonce toutefois pas simple. Fabio Celestini, dont la future destination n'est pas encore connue, a mené le club au doublé.

Ludovic Magnin était encore sous contrat avec le Lausanne-Sport jusqu'à fin juin 2026. Le club vaudois va donc devoir lui trouver un successeur.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗟𝘂𝗱𝗼 💙



👋🏼 Après trois saisons à la tête de la première équipe, Ludovic Magnin quitte le FC Lausanne-Sport pour rejoindre le @FCBasel1893.



🔗 https://t.co/gyR9BHZVBJ#allezlausanne #merciludo pic.twitter.com/LbHG7VIY7l — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 16, 2025

