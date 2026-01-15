Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»

A l’occasion de la venue du FC Winterthour mercredi soir à Tourbillon, le FC Sion a rendu un bel hommage aux victimes de l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Avant le coup d’envoi de la rencontre, Christian Constantin est revenu sur ce drame qui a secoué toute la Suisse.
Visiblement ému, le patron du club de la capitale valaisanne s’est exprimé au micro de blue Sport. Il a notamment affiché son soutien aux personnes touchées par cette tragédie et à celles qui se battent encore dans les hôpitaux.
«CC» a aussi évoqué des solutions financières pour les familles concernées, parlant de «fonds qui vont se mettre en place dès la semaine prochaine», afin de «donner des ponts aux familles».