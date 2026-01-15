Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»

A l’occasion de la venue du FC Winterthour mercredi soir à Tourbillon, le FC Sion a rendu un bel hommage aux victimes de l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Avant le coup d’envoi de la rencontre, Christian Constantin est revenu sur ce drame qui a secoué toute la Suisse.

Christian Constantin : «À proximité de nous, on a des gens touchés, personnellement…» Le président du FC Sion s’est exprimé sur la tragédie qui a touché Crans-Montana avant la reprise de la Super League et celle du club sédunois. 14.01.2026

Rédaction blue Sport Gregoire Galley

Visiblement ému, le patron du club de la capitale valaisanne s’est exprimé au micro de blue Sport. Il a notamment affiché son soutien aux personnes touchées par cette tragédie et à celles qui se battent encore dans les hôpitaux.

«CC» a aussi évoqué des solutions financières pour les familles concernées, parlant de «fonds qui vont se mettre en place dès la semaine prochaine», afin de «donner des ponts aux familles».