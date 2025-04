Christian Constantin met les points sur les «i» avant le «Dîner de cons»

Au lendemain de la défaite (2-1) contre le FC Winterthour à Tourbillon, Christian Constantin s’est exprimé dans les colonnes du «Matin». Le président du FC Sion a sommé son entraîneur Didier Tholot et ses joueurs de «se bouger» avant le choc romand samedi à Lausanne.

Christian Constantin, la mine des mauvais jours. KEYSTONE

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

La venue de la lanterne rouge de Super League mercredi à Tourbillon à l’occasion de la 30e journée a viré au cauchemar pour le FC Sion. Alors qu’il menait au score, le club valaisan a vu le FC Winterthour renverser la vapeur dans les dix dernières minutes de la rencontre, encaissant le 2-1 à la 94e minute.

«Hier soir, on n’a pas touché le fond de la piscine, on était encore plus en dessous, sous les fondations. Alors que deux derbies nous attendent (ndlr : contre le Lausanne-Sport et Servette), on n’a pas autre chose à faire que redorer notre blason», a pesté Christian Constantin auprès du «Matin».

Le FC Sion s’est lui-même sabordé devant son public, finissant la rencontre à dix suite à un second carton jaune évitable de Benjamin Kololli en début de seconde période (53e). «Son réflexe nous tue le match, c’est clair. (...) Son attitude a certes péjoré l’équipe, mais il ne mérite pas la peine de mort pour autant», a néanmoins tempéré le président sédunois.

Malgré un «bilan merdique», le dirigeant de 68 ans a réitéré sa confiance en son entraîneur Didier Tholot. «Je vais être très clair. Je ne vais pas le toucher, mais je veux qu’il se secoue. Si j’avais voulu changer de coach, je l’aurais déjà fait cet automne lors de notre mauvaise passe prolongée», a affirmé «CC».

Avant d’étayer ses propos : «La solution se trouve à l’interne. Tholot doit faire bouger cette équipe et cette équipe doit se bouger. Je n’ai pas un staff qui serait mauvais et des joueurs qui seraient extraordinaires, ou inversement. On est tous en dessous de ce que l’on est en droit d’attendre.»

À Lausanne, «c’est un peu le Dîner de cons»

Le Martignerain a révélé qu’il avait rencontré le technicien français jeudi matin pour faire le point. «Je lui demande de réagir. Parce que quand nos erreurs deviennent récurrentes, ce ne sont déjà plus des excuses, ce sont toujours des fautes qui se répètent de façon anormale. Si j'enlevais les dernières minutes, on aurait sûrement 10 points de plus. C'est la preuve que l'on manque de malice», a-t-il analysé.

Le FC Sion tentera désormais d’offrir la réaction espérée par son président dès samedi à la Tuilière, où il affrontera un FC Lausanne-Sport également en proie à des difficultés ces derniers temps. «C’est un peu le Dîner de cons. Qui sera Villeret, avec ses constructions en allumettes ? On a deux jours pour rebondir, montrer autre chose afin de ne pas être le con de la soirée», a alors imagé Christian Constantin.