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Super League Côtes cassées et fin de saison pour le Servettien Joël Mall

ATS

7.4.2026 - 17:46

Servette devra se passer de Joël Mall pour les six derniers matches de la saison. Le portier chypriote s'est fracturé plusieurs côtes lundi lors de la victoire 3-0 contre Lucerne, a annoncé le club grenat.

Keystone-SDA

07.04.2026, 17:46

07.04.2026, 17:50

Mall s'est blessé à la 50e suite à un choc avec le Lucernois Oscar Kabwit, avant de devoir quitter le terrain. Il a été remplacé par Jérémy Frick, qui devrait assurer l'intérim lors des six derniers matches de championnat.

Super League. Solides et imperméables, les Grenat s’imposent avec autorité

Super LeagueSolides et imperméables, les Grenat s’imposent avec autorité

Servette est actuellement 8e de Super League et se déplace dimanche sur le terrain des Young Boys avant la séparation en deux groupes. Les Grenat livreront ensuite cinq derniers matches face à ses adversaires du Relegation Group: Lucerne, Lausanne, Zurich, Grasshopper et Winterthour.

Servette – Lucerne 3-0

Servette – Lucerne 3-0

Super League | 32ème journée | Saison 25/26

06.04.2026

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