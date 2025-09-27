  1. Clients Privés
Super League Coup d’arrêt pour Saint-Gall, battu au Letzigrund

ATS

27.9.2025 - 22:28

Leader de Super League, Saint-Gall a mordu la poussière au Letzigrund lors de la 7e journée. Les Brodeurs ont été battus 3-1 par le FC Zurich, après avoir pourtant mené à la pause.

Keystone-SDA

Les visiteurs avaient pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR et transformé par Boukhalfa (22e). Saint-Gall s'est ensuite accroché à ce 1-0 et a laissé le FCZ prendre de plus en plus l'initiative.

Super League. Un festival : Servette déroule face à Winterthour !

Super LeagueUn festival : Servette déroule face à Winterthour !

Après plusieurs occasions manquées ou annihilées par Zigi, les Zurichois ont trouvé la juste récompense de leurs efforts. Zuber (58e), Keny (64e) et Markelo (73e) ont permis à leur équipe de renverser la vapeur et de faire un peu oublier leur piètre élimination en Coupe de Suisse dimanche dernier contre le Stade nyonnais.

