Leader de Super League, Saint-Gall a mordu la poussière au Letzigrund lors de la 7e journée. Les Brodeurs ont été battus 3-1 par le FC Zurich, après avoir pourtant mené à la pause.

Zurich – St-Gall 3-1 Super League | 7ème journée | Saison 25/26 27.09.2025

Keystone-SDA ATS

Les visiteurs avaient pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR et transformé par Boukhalfa (22e). Saint-Gall s'est ensuite accroché à ce 1-0 et a laissé le FCZ prendre de plus en plus l'initiative.

Après plusieurs occasions manquées ou annihilées par Zigi, les Zurichois ont trouvé la juste récompense de leurs efforts. Zuber (58e), Keny (64e) et Markelo (73e) ont permis à leur équipe de renverser la vapeur et de faire un peu oublier leur piètre élimination en Coupe de Suisse dimanche dernier contre le Stade nyonnais.