Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

Nicolas Larchevêque

16.4.2026

Une épopée européenne et un calvaire en Super League: voici comment résumer l'aventure de Peter Zeidler au Lausanne-Sport, qui a pris fin jeudi. Le technicien allemand de 63 ans a été licencié moins d'un an après son arrivée.

Keystone-ATS

16.04.2026, 09:18

16.04.2026, 11:32

«La Direction générale a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Peter Zeidler, au regard de résultats jugés insuffisants au cours de la seconde partie de saison, ainsi que d’un manque de progression observé tant sur le plan collectif qu'individuel», a informé le LS dans un communiqué publié jeudi matin.

Super League. Sion lamine Lausanne à Tourbillon, Servette et YB se neutralisent

Super LeagueSion lamine Lausanne à Tourbillon, Servette et YB se neutralisent

Arrivé en juin dernier sur le banc lausannois suite au départ de Ludovic Magnin à Bâle, Zeidler n'aura donc pas survécu à la cuisante défaite 3-0 de ses joueurs dimanche à Sion. Ses assistants Markus Neumayr et Migjen Basha assureront l'intérim jusqu'à la fin de la saison, précise le LS.

Un rêve européen brisé

Le club de la capitale olympique a pourtant vécu des moments forts sous la houlette de l'ancien coach de Saint-Gall. Le LS s'est frayé un chemin jusqu'à la phase de ligue de la Conference League en battant notamment les Turcs de Besiktas, avant de finir aux portes du top 8 après un nouveau succès de prestige contre la Fiorentina.

Mais la belle aventure européenne a pris fin en février lors des barrages d'accession aux 8es de finales. Empêtrés dans une spirale négative en championnat, les Lausannois n'ont pas réussi à se défaire du Sigma Olomouc, une équipe qui était à leur portée.

Conference League. Désillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Conference LeagueDésillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Cette longue série noire de neuf matches (4 nuls et 5 défaites entre le 24 janvier et le 1er mars aura coûté cher au LS, qui avait terminé la saison précédente dans le top 6 de Super League. Malgré un sursaut face aux clubs zurichois début mars, les Vaudois ont rechuté et ont été condamnés à jouer le tour contre la relégation.

Plus rien à jouer en Super League

Avec 20 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour et 12 sur le barragiste Grasshopper, Lausanne est à l'abri, mais n'a plus rien à jouer lors des cinq derniers matches. C'est sans doute pour cette raison que le club a pris la décision de se séparer dès maintenant de Peter Zeidler, qui est devenu le septième coach à perdre son poste durant cet exercice de Super League.

«La recherche du prochain entraîneur principal débute dès aujourd'hui», peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du LS, lequel fixe les objectifs pour la saison prochaine: «s'installer durablement dans le top 6, poursuivre le développement des jeunes talents, affirmer son identité et proposer un football attractif et ambitieux.»

C'était déjà la mission de Peter Zeidler, sous les ordres duquel certaines individualité se sont révélées (Gaoussou Diakité, Beyatt Lekoueiry, Omar Janneh). A Stéphane Henchoz, le directeur sportif, de trouver celui qui parviendra à faire du LS une équipe stable et solide de Super League.

Sion – Lausanne-Sport 3-0

Sion – Lausanne-Sport 3-0

Super League | 33ème journée | Saison 25/26

12.04.2026

Les plus lus

Edelweiss réduit la voilure – Plusieurs destinations supprimées
«Ça a tué ma mère»: l'émouvant discours du prince Harry
La Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?
«Pratiques commerciales déloyales»: la Suisse dans le viseur des Etats-Unis
Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !