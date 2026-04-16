Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

Une épopée européenne et un calvaire en Super League: voici comment résumer l'aventure de Peter Zeidler au Lausanne-Sport, qui a pris fin jeudi. Le technicien allemand de 63 ans a été licencié moins d'un an après son arrivée.

Peter Zeidler n’est plus l’entraîneur de la première équipe du FC Lausanne-Sport



Le FC Lausanne-Sport informe que Peter Zeidler n’est plus l’entraîneur de l’équipe première, avec effet immédiat.



🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/j5y0lmf8y9 pic.twitter.com/GvQhLeUzVN — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) April 16, 2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

«La Direction générale a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Peter Zeidler, au regard de résultats jugés insuffisants au cours de la seconde partie de saison, ainsi que d’un manque de progression observé tant sur le plan collectif qu'individuel», a informé le LS dans un communiqué publié jeudi matin.

Arrivé en juin dernier sur le banc lausannois suite au départ de Ludovic Magnin à Bâle, Zeidler n'aura donc pas survécu à la cuisante défaite 3-0 de ses joueurs dimanche à Sion. Ses assistants Markus Neumayr et Migjen Basha assureront l'intérim jusqu'à la fin de la saison, précise le LS.

Un rêve européen brisé

Le club de la capitale olympique a pourtant vécu des moments forts sous la houlette de l'ancien coach de Saint-Gall. Le LS s'est frayé un chemin jusqu'à la phase de ligue de la Conference League en battant notamment les Turcs de Besiktas, avant de finir aux portes du top 8 après un nouveau succès de prestige contre la Fiorentina.

Mais la belle aventure européenne a pris fin en février lors des barrages d'accession aux 8es de finales. Empêtrés dans une spirale négative en championnat, les Lausannois n'ont pas réussi à se défaire du Sigma Olomouc, une équipe qui était à leur portée.

Cette longue série noire de neuf matches (4 nuls et 5 défaites entre le 24 janvier et le 1er mars aura coûté cher au LS, qui avait terminé la saison précédente dans le top 6 de Super League. Malgré un sursaut face aux clubs zurichois début mars, les Vaudois ont rechuté et ont été condamnés à jouer le tour contre la relégation.

Plus rien à jouer en Super League

Avec 20 points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour et 12 sur le barragiste Grasshopper, Lausanne est à l'abri, mais n'a plus rien à jouer lors des cinq derniers matches. C'est sans doute pour cette raison que le club a pris la décision de se séparer dès maintenant de Peter Zeidler, qui est devenu le septième coach à perdre son poste durant cet exercice de Super League.

«La recherche du prochain entraîneur principal débute dès aujourd'hui», peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du LS, lequel fixe les objectifs pour la saison prochaine: «s'installer durablement dans le top 6, poursuivre le développement des jeunes talents, affirmer son identité et proposer un football attractif et ambitieux.»

C'était déjà la mission de Peter Zeidler, sous les ordres duquel certaines individualité se sont révélées (Gaoussou Diakité, Beyatt Lekoueiry, Omar Janneh). A Stéphane Henchoz, le directeur sportif, de trouver celui qui parviendra à faire du LS une équipe stable et solide de Super League.