Le FC Sion n'avance plus en Super League. Les Valaisans ont concédé un quatrième match nul consécutif en championnat au terme d'un triste 0-0 contre Lucerne samedi à Tourbillon.

Sion – Lucerne 0-0 Super League | 23ème journée | Saison 25/26 07.02.2026

Keystone-ATS Clara Francey

Deux semaines après avoir déjà partagé l'enjeu contre cette même équipe (1-1), les Sédunois n'ont pas mérité mieux qu'un point. Les deux formations, éliminées cette semaine en quart de finale de la Coupe de Suisse, ont proposé un pauvre spectacle au public valaisan.

C'est d'ailleurs Lucerne qui s'est montré le plus dangereux, notamment via son maître à jouer Matteo Di Giusto. Le milieu offensif a trouvé la barre transversale d'Anthony Racioppi dès la 8e sur un coup-franc presque parfaitement botté.

Le gardien du FC Sion a ensuite dû s'employer juste avant la pause face à Julian von Moos, bien servi par ce même Di Giusto (41e). Un peu avant, Théo Berdayes avait pris part à la meilleure occasion sédunoise en butant devant le portier lucernois Pascal Loretz (29e).

Sion est certes toujours invaincu en Super League en 2026 (1 victoire, 4 matches nuls) et conserve une certaine marge sur la barre, mais ne progresse pas au classement. La réception du FC Bâle jeudi (20h30) doit permettre de jauger un peu plus les ambitions valaisannes pour cette fin de saison.

Kreshnik Hajrizi : «Bien sûr qu’on aurait aimé montrer une autre réaction» Le défenseur du FC Sion réagit au micro de blue Sport après le nul concédé contre Lucerne en championnat (0-0), quatre jours après l’élimination en Coupe de Suisse. 07.02.2026

Lugano accroché à Winterthour

En déplacement chez la lanterne rouge Winterthour, Lugano a aussi dû se contenter d'un point (1-1). Réduits à 10 après l'expulsion d'Uran Bislimi (deux cartons jaunes), les Tessinois ont concédé l'ouverture du score (61e Hunziker) avant d'arracher le match nul sur un penalty d'Anto Grgic (80e).

Winterhour – Lugano 1-1 Super League | 23ème journée | Saison 25/26 07.02.2026

Fringant leader, Thoune pourrait profiter de ce faux-pas dimanche à Genève (14h00 contre Servette) pour prendre 11 points d'avance en tête du classement...