Super League Cruelle fin de match pour Lausanne à Lucerne

ATS

19.10.2025 - 18:32

Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer.

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

Keystone-SDA

19.10.2025, 18:32

19.10.2025, 19:12

Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne – qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public – a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Super League. Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel

Super LeaguePas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel

YB s’incline

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le troisième rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.

Super League | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

