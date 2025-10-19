Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer.

Lucerne – Lausanne-Sport 2-2 Super League | 9ème journée | Saison 25/26 19.10.2025

Keystone-SDA ATS

Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne – qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public – a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

YB s’incline

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le troisième rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.