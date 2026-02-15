  1. Clients Privés
Olivier Custodio «très déçu» «C’est un problème de mentalité, aujourd’hui on ne l’a pas»

ATS

15.2.2026 - 21:13

Servette a arraché le nul 3-3 à la dernière minute dimanche face au LS, alors que les Genevois ont joué à 10 contre 11 pendant plus de 60 minutes. Le Lausannois Olivier Custodio n'a pas caché sa déception après la rencontre.

Olivier Custodio était très déçu après le derby lémanique de dimanche (archives).
Olivier Custodio était très déçu après le derby lémanique de dimanche (archives).
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

Au terme d'un derby lémanique spectaculaire, le capitaine du LS est apparu devant la presse avec la mine basse. A l'heure de revenir sur la prestation lausannoise, Custodio s'est montré «très déçu». «Nous avons été bons en première mi-temps, et nous avons bien réagi à l'ouverture du score de Mraz, avec deux buts marqués et Servette qui est réduit à 10, a poursuivi celui qui a été formé au LS. En seconde période, nous avons à nouveau la bonne réaction lorsqu'ils parviennent à égaliser 2-2, en marquant derrière, ce qui est positif. Le négatif, c'est que nous subissons trop défensivement et que nous prenons trop de buts.»

Super League. Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Super LeagueUn derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

«Un problème de mentalité»

Celui de Miroslav Stevanovic à la 90e a un goût de déjà-vu. Depuis le début de la saison, Lausanne a encaissé douze buts (sur quarante) dans le dernier quart d'heure en championnat. «C'est un problème de mentalité, celle de défendre son but, de se faire mal pour ne pas prendre de but. Aujourd'hui, on ne l'a pas, a-t-il concédé. Ce sont rarement des buts où il y a une grosse erreur individuelle, ce sont souvent des petites choses que chaque joueur peut éviter et il faut qu'on l'apprenne.»

Karim Sow : «Les prochains jours, il va falloir qu’on discute»

Karim Sow : «Les prochains jours, il va falloir qu’on discute»

Au micro de blue Sport, le défenseur du Lausanne-Sport revient sur la prestation de son équipe lors du derby lémanique (3-3).

15.02.2026

«Ils nous ont posé beaucoup de problèmes»

Le numéro 10 est également revenu sur l'entame de la deuxième période, où les hommes de Peter Zeidler semblaient tenir leur match en main. «On voulait marquer le troisième but, malheureusement on n'a pas réussi à le faire tout de suite, a soupiré le milieu de terrain de 31 ans. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, c'est une belle équipe qui joue bien au ballon. A nous maintenant de corriger ça au plus vite, car les matches s'enchaînent et il faut marquer des points le plus rapidement possible en championnat.»

Désormais, le LS doit mettre de côté cette série de cinq matches sans victoire en Super League pour se projeter en Tchéquie, où le club vaudois affrontera le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League ce jeudi.

