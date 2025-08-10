  1. Clients Privés
Super League Dans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider

Gregoire Galley

10.8.2025

Le FC Sion a concédé son premier point de la saison en Super League dimanche face à YB (0-0). Dans un Wankdorf caniculaire, les Sédunois ont néanmoins enchaîné un troisième match sans défaite et ont signé leur premier match de 2025 à l'extérieur sans encaisser de but.

YB – Sion 0-0

YB – Sion 0-0

Super League | 3ème journée | Saison 25/26

10.08.2025

Keystone-ATS

10.08.2025, 15:56

10.08.2025, 18:47

Dans cette rencontre très équilibrée, entrecoupée de pauses boissons dues à la chaleur, l'expulsion du Sédunois Jan Kronig pour une faute de dernier recours sur Bedia à la 80e aurait pu tout changer. Mais Anthony Racioppi a joué les sauveurs avec deux arrêts réflexes à la 87e et, surtout, à la 95e pour maintenir Sion hors de l'eau.

Même réduits à 10, les hommes de Didier Tholot avaient encore pu s'offrir une superbe occasion avec le revenant Baltazar à la manoeuvre à la 90e. Mais ils s'étaient heurtés à un Marvin Keller intraitable dans la cage bernoise.

En pleine confiance et avec un effectif de départ inchangé par rapport à celui aligné face à Lugano (victoire 4-0), c'est le FC Sion qui s'était montré le plus dangereux en première mi-temps, avec notamment un tir de Kolloli à la 25e. YB n'est pour sa part pas parvenu à cadrer la moindre tentative avant la pause. En seconde période, Darian Males a trouvé le cadre du but sédunois à la 65e, secouant les Bernois jusqu'alors sans solution en attaque.

Super League. Servette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne

Super LeagueServette arrête l’hémorragie, Zurich surprend Lausanne

