À Young Boys, le rêve du football professionnel se construit bien avant que les projecteurs ne s'allument. Dans ce reportage, Loris Macumi, jeune talent du centre de formation bernois, raconte son parcours, ses ambitions et la réalité de son quotidien. Entre entraînements intensifs, rigueur du haut niveau et nécessité de planifier son avenir en dehors du terrain, ce reportage dévoile une facette souvent ignorée du monde du football.

Young Boys M21 : Dans l'ombre du rêve Dans l’ombre du football professionnel, il y a des jeunes qui avancent avec discipline, entre espoirs, sacrifices et incertitudes. À travers Loris Macumi et le regard de son entraîneur, ce reportage plonge dans une réalité exigeante. 15.04.2026

Martin Bovier Clara Francey

À travers les témoignages du Fribourgeois de 19 ans et de son entraîneur, Joël Magnin, le reportage montre ce que demande réellement une telle trajectoire à cet âge-là. Derrière l'ambition de percer se cachent beaucoup de sacrifices, de fortes exigences et un équilibre fragile entre passion et vie personnelle. Une immersion dans l'envers du décor, là où de jeunes joueurs avancent chaque jour, dans l'ombre de leur rêve.