  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je me lève le matin pour ça» De Neyruz au... Barça ? Le rêve du jeune Loris Macumi

Martin Bovier

16.4.2026

À Young Boys, le rêve du football professionnel se construit bien avant que les projecteurs ne s'allument. Dans ce reportage, Loris Macumi, jeune talent du centre de formation bernois, raconte son parcours, ses ambitions et la réalité de son quotidien. Entre entraînements intensifs, rigueur du haut niveau et nécessité de planifier son avenir en dehors du terrain, ce reportage dévoile une facette souvent ignorée du monde du football.

Young Boys M21 : Dans l'ombre du rêve

Young Boys M21 : Dans l'ombre du rêve

Dans l’ombre du football professionnel, il y a des jeunes qui avancent avec discipline, entre espoirs, sacrifices et incertitudes. À travers Loris Macumi et le regard de son entraîneur, ce reportage plonge dans une réalité exigeante.

15.04.2026

Martin Bovier

16.04.2026, 08:00

À travers les témoignages du Fribourgeois de 19 ans et de son entraîneur, Joël Magnin, le reportage montre ce que demande réellement une telle trajectoire à cet âge-là. Derrière l'ambition de percer se cachent beaucoup de sacrifices, de fortes exigences et un équilibre fragile entre passion et vie personnelle. Une immersion dans l'envers du décor, là où de jeunes joueurs avancent chaque jour, dans l'ombre de leur rêve.

Les plus lus

La Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?
Le Bayern élimine le Real au terme d'un match sensationnel, Arsenal passe sans briller
Le scénario d'avions cloués au sol se rapproche
Trump remet ça: cette fois-ci, il n'est pas Jésus, il est avec Jésus
«Pratiques commerciales déloyales»: la Suisse dans le viseur des Etats-Unis
Avis aux lève-tôt: une comète visible à l'oeil nu passe par chez nous!