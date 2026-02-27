  1. Clients Privés
Super League Thoune aux portes d'un exploit historique

ATS

27.2.2026 - 10:36

A 12 matches du terme de la saison, Thoune mène la Super League avec 14 points d'avance. Le club de l'Oberland, promu dans l'élite au printemps 2025, est en passe d'imiter Grasshopper ou Kaiserslautern.

Le FC Thoune est inarrêtable en 2026.
Le FC Thoune est inarrêtable en 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:36

Celui qui aurait parié que Thoune deviendrait champion de Suisse en 2026 aurait passé pour un fou. Les favoris étaient clairement Bâle, tenant du titre, avec un Shaqiri en feu la saison dernière, ou les Young Boys. Lugano et Saint-Gall étaient cités parfois comme outsiders.

Mais personne ne pensait raisonnablement que Thoune allait jouer les premiers rôles. Cela même sur la lancée de leur titre en Challenge League. La différence de niveau semblait trop importante.

Le rêve sur le point de se réaliser

Mais les Bernois ont continué à convaincre en Super League. Leur retour dans l'élite a été victorieux, avec un 2-1 à Lugano en entrée. Et la suite a été du même tonneau, de sorte que le promu est devenu le candidat numéro un au titre de champion.

Mercredi, Thoune s'est imposé 3-0 à Winterthour et a signé un neuvième succès consécutif. En 2026, les hommes de Mauro Lustrinelli n'ont pas perdu le moindre point. Avec 14 longueurs d'avance sur Saint-Gall, le premier sacre de l'histoire du club est tout proche.

Super League. Bertone file à la maternité, Thoune gagne chez le dernier

Super LeagueBertone file à la maternité, Thoune gagne chez le dernier

En novembre, le président Andres Gerber avait déclaré que le rêve était la dernière chose qu'on pouvait enlever à un homme. «Je mentirais si je disais que je ne rêve pas du titre», avait-il confié à Keystone-ATS alors que son équipe avait déjà neuf points d'avance.

Un seul précédent

Par le passé, un seul promu en Suisse a réussi l'exploit d'enchaîner avec le titre de champion. Cela remonte à la saison 1951/52, quand Grasshopper avait au final devancé le FC Zurich d'un point.

Le succès de Thoune est aussi un peu comparable, toutes proportions gardées, avec le titre obtenu par Leicester en 2016 en Premier League. Les Foxes disputaient alors leur deuxième saison dans l'élite du football anglais et avaient été couronnés à la surprise générale.

Le miracle Kaiserslautern

Un Suisse, en l'occurrence Ciriaco Sforza, a réussi en Bundesliga ce que Thoune est en train de faire en Super League. En 1997/98, le promu Kaiserslautern avait remporté le titre avec deux points d'avance sur le Bayern Munich sous la régie du légendaire entraîneur Otto Rehhagel.

«Je trouve super que le président Gerber évoque le titre. Cela montre que Thoune n'a peur de personne. C'est un atout», avait déclaré Sforza à fin octobre dans le «Blick». Il avait ajouté que Bâle ou YB disposaient de davantage de moyens et de plus de joueurs de classe. «Mais un bon collectif peut triompher à la fin», avait-il encore dit. «A Kaiserslautern, tout le monde disait qu'on allait craquer. Mais cela nous avait donné une motivation supplémentaire.»

Mauro Lustrinelli. «Ce que nous vivons, c'est fantastique, sensationnel, historique»

Mauro Lustrinelli«Ce que nous vivons, c'est fantastique, sensationnel, historique»

