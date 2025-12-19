Le FC Zurich imagine l'avenir avec Dennis Hediger. Comme le club l'a communiqué vendredi, le conseil d'administration a décidé de nommer l'actuel coach par intérim entraîneur principal dès le 1er janvier.

𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐝𝐢𝐠𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐫𝐝 𝐧𝐞𝐮𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐞𝐟𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡



Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass der Verwaltungsrat Dennis Hediger (39) per 1. Januar 2026 definitiv zum Cheftrainer der ersten Mannschaft des FCZ ernannt hat.



Als… pic.twitter.com/M6n94tGveb — FC Zürich (@fc_zuerich) December 19, 2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Dennis Hediger avait pris les rênes de la première équipe en octobre, après le limogeage de Mitchell van der Gaag. A l'origine, Hediger était responsable des équipes de jeunes au FCZ.

Depuis que cet homme de 39 ans est à la tête du club, les choses vont mieux pour le FCZ. Après des débuts difficiles et trois défaites consécutives, les Zurichois ont réussi à récolter dix points en quatre matches. Le club se trouve actuellement à la 7e place, à trois points de Sion et de la barre.

Hediger ne possède pas encore la licence UEFA Pro pour être entraîneur, mais selon le communiqué du club, il l'obtiendra au printemps prochain.

Ercüment Sahin, 51 ans, reste l'assistant de Hediger et, comme lui, sera définitivement engagé à partir du 1er janvier 2026. Le club n'a pas communiqué la durée des contrats de Hediger et Sahin.

Nouveau directeur sportif

Le club annonce également avoir démis Milos Malenovic de ses fonctions de directeur sportif avec effet immédiat. Le conseil d'administration propose au quadragénaire un nouveau type de collaboration. Milos Malenovic avait rejoint le FC Zurich en octobre 2023 en tant que directeur sportif, mais son contrat prend fin avant la trêve hivernale.

Après une évaluation «approfondie», le conseil d'administration est donc arrivé à la conclusion que le maintien de Malenovic à son poste de directeur sportif «n'était pas opportun». Le club a donc proposé à Malenovic de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un «mandat non exécutif».

L'ancien conseiller des joueurs serait directement subordonné au président Canepa et soutiendrait le club dans le domaine des transferts et du développement des talents. On ne sait pas encore si Malenovic acceptera cette offre.