Super League Derby bernois en vue entre Thoune et les Young Boys

ATS

25.1.2026 - 04:00

Leader de Super League, Thoune (43 points) accueille dès 14h00 les Young Boys (29 pts) pour un derby bernois qui devrait attirer la grande foule. Ce sera l'affiche de cette 21e journée.

Mauro Lustrinelli et ses hommes affronteront YB cet après-midi (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 04:00

25.01.2026, 07:40

Le néo-promu réalise une saison aussi inattendue que réussie. A l'opposé, YB se montre décevant et irrégulier. Le club de la capitale doit lutter pour figurer dans le top 6 et il aura tout intérêt à ne pas repartir de Thoune les mains vides.

A 16h30, Saint-Gall (37 pts) recevra Servette (21 pts) avec l'objectif de faire le plein pour rester dans le sillage du leader. Les Genevois se doivent de ne pas perdre pour encore pouvoir rêver de figurer du bon côté de la barre.

Enfin, le FC Zurich (25 pts) sera aux prises avec Bâle (33 pts) dans un Klassiker qui s'annonce peut-être décisif pour Ludovic Magnin. Une nouvelle défaite, après la piteuse prestation en Europa League jeudi à Salzbourg, pourrait mettre son poste d'entraîneur en danger.

Le dernier match de Thoune en Super League

GC – Thoune 1-3

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

