Leader du Super League, Servette reçoit Yverdon samedi au stade de Genève (18h00). Les Grenat peuvent mettre la pression sur leur premier poursuivant Bâle, qui accueille Young Boys dimanche.

Servette et Yverdon se retrouvent samedi au bout du Léman (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Rien ne semble pouvoir arriver aux Genevois, victorieux de leurs cinq derniers matches sans toujours se montrer brillants. Les hommes de Thomas Häberli ont pris seuls la tête du championnat dimanche dernier à la faveur de leur succès 3-1 sur la pelouse du FC Zurich.

Le 25 janvier à Yverdon, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul et vierge. Depuis, le SFC a retrouvé de l'efficacité et les Nord-Vaudois ont perdu des plumes en bas de classement, même s'ils viennent de signer un succès primordial face à la lanterne rouge Winterthour (2-1).

Repassé du mauvais côté de la barre, Lausanne se rend à Saint-Gall (18h00) avec pour objectif de retrouver la victoire. Le LS, qui n'a plus gagné depuis plus d'un mois, doit vraiment engranger des points pour rester à portée du top 6 et des places européennes.