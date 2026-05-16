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Super League Dernière journée sans grand enjeu dans le Relegation Group

ATS

16.5.2026 - 08:11

Les clubs du Relegation Group de Super League n'ont plus rien à jouer au classement pour cette dernière journée, ou presque. Genève et Lucerne se livreront un duel à distance pour la 7e place.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Servette, et ses hommes se déplaceront à Zurich ce samedi.
Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Servette, et ses hommes se déplaceront à Zurich ce samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.05.2026, 08:11

16.05.2026, 09:09

Servette se rend au Letzigrund pour affronter le FC Zurich (18h). Les hommes de Jocelyn Gourvennec espèrent terminer leur saison avec la manière, et pourquoi pas s'emparer de la 7e place occupée par Lucerne, qui compte également 50 points mais possède une meilleure différence de but. En fin de contrat, Jérémy Guillemenot disputera son 138e et dernier match avec les Grenat.

Pour sa der avec Lucerne qu'il dirige depuis 187 matches, Mario Frick veut sortir par la grande porte. Face à un Winterthour assuré d'être relégué et qui dispute son dernier match en première division à la Schützenwiese, les Lucernois ont leur destin en main pour garder la tête de ce Relegation Group.

A domicile, Lausanne-Sport se frotte de son côté à Grasshopper, qui se prépare à disputer un barrage de promotion/relégation contre Aarau ou Vaduz lundi et jeudi prochain. C'est la première fois que Peter Zeidler affronte son ancienne équipe depuis son licenciement du LS à la mi-avril.

Servette – Lausanne-Sport 2-0

Servette – Lausanne-Sport 2-0

Super League | 37ème journée | Saison 25/26

12.05.2026

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