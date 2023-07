Directeur général du Yverdon Sport FC, Marco Degennaro s’est confié au micro de blue Sport en marge du match face à Young Boys dimanche. La promotion, les futurs transferts ou encore l’arrivée des nouveaux propriétaires : le dirigeant du club vaudois a fait le point.

Dimanche, Yverdon Sport a décroché son premier point en Super League face au champion en titre Young Boys (2-2). Mais hors des terrains, le club nord-vaudois est en plein chantier depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs américains fin juin.

Jeffrey Saunders, nommé président, et Jamie Welch, l'homme fort de cette gouvernance U.S., sont en train d’imposer leur patte au bout du lac de Neuchâtel. «C’est une approche complètement différente», a reconnu Marco Degennaro au micro de blue Sport. «Ils sont en train de faire beaucoup de changements, beaucoup plus que ce qu’on avait imaginé.»

Au point que le directeur général yverdonnois n’est pas certain de conserver son poste au sein du club. «Pour l’instant, je suis là», a expliqué Degennaro. «Quand tout change, il faut être prêt à tout ! Mais pour le moment, ça se passe très bien. On verra bien.» Affaire à suivre.