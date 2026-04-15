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Incendie au Parc Saint-Jacques «Des dégâts irréparables» - Le FC Bâle publie des images du sinistre

Luca Betschart

15.4.2026

Suite à un incendie survenu au Parc Saint-Jacques, le FC Bâle n'a pas pu se rendre au match à Thoune le week-end dernier en Super League. Le club rhénan a publié mercredi les premières images du sinistre.

FC Bâle : images de l’incendie
FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie
FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

FC Bâle : images de l’incendie

Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

Luca Betschart

15.04.2026, 14:20

15.04.2026, 14:22

Vendredi soir, un incendie s'est déclaré dans les vestiaires du Parc Saint-Jacques à Bâle. Celui-ci a pu être éteint par les pompiers professionnels et de milice bâlois. Aucune personne n'a été blessée, mais les dégâts matériels sont énormes. «Tout le matériel des joueurs, le matériel d'entraînement, le matériel de l'entraîneur, tout est perdu», déclarait déjà le responsable des médias du FCB, Simon Walter, dans un entretien avec blue Sport samedi.

Incendie au Parc Saint-Jacques. «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée, contaminée»

Incendie au Parc Saint-Jacques«La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée, contaminée»

Mercredi, le FCB a publié pour la première fois des images de l'incendie et donne de nouveaux détails. «Les premières investigations des autorités sur place ont eu lieu jusqu'au mardi matin, 14 avril 2026», écrit le club dans un communiqué. «Les informations recueillies jusqu'à présent indiquent que l'incendie s'est déclaré dans l'espace sauna. En ce qui concerne l'ampleur des dommages causés par le feu et notamment par le dégagement de suie et de fumée, on distingue par la suite deux zones : l'aile A et l'aile B».

L'aile A comprend l'infrastructure du FC Bâle, dont les vestiaires, les bureaux des entraîneurs, le bureau du team manager, la zone de physiothérapie, le dépôt de matériel, l'espace wellness, les salles d'eau ainsi que la zone de récupération. Selon les premières estimations des spécialistes en incendie et des assureurs, il faut s'attendre à un dommage total, bien que, selon les informations actuelles, l'incendie se soit limité en grande partie à l'espace sauna et aux éléments directement adjacents.

«Le vestiaire du FCB, par exemple, ne présente pas de dommages directs dus au feu, mais des dégâts considérables et irréparables dus à la suie en partie toxique», poursuit le communiqué.

Plus d'exploitation cette saison

L'aile B comprend la zone mixte, le vestiaire des visiteurs, le vestiaire des arbitres, les locaux de contrôle antidopage et la blanchisserie, qui ont également été fortement touchés par les particules de suie et de fumée. «Ici, on peut toutefois espérer qu'au moins certaines parties de cette zone pourront être conservées. Des informations plus précises sont attendues dans les jours et semaines à venir», écrit l’actuel 4e de Super League.

Thoune - Bâle renvoyé. Dégâts considérables : un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques !

Thoune - Bâle renvoyéDégâts considérables : un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques !

À l'heure actuelle, les «RotBlau» partent du principe que les catacombes ne pourront plus être utilisées d'ici la fin de la saison. «La priorité absolue pour le FC Bâle 1893 est désormais d'assurer le bon déroulement des trois matches à domicile restants de la saison en cours», peut-on lire. «Le club travaille d'arrache-pied pour évaluer des solutions alternatives appropriées et a déjà trouvé les premières solutions provisoires possibles.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Simon Walter : «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée»

Simon Walter : «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée»

Le chef de presse du FC Bâle, Simon Walter, détaille au micro de blue Sport les dégâts causés par l'incendie qui a touché le Parc Saint-Jacques vendredi dernier.

13.04.2026

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