Suite à un incendie survenu au Parc Saint-Jacques, le FC Bâle n'a pas pu se rendre au match à Thoune le week-end dernier en Super League. Le club rhénan a publié mercredi les premières images du sinistre.

FC Bâle : images de l’incendie Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) FC Bâle : images de l’incendie Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn) Photo: KEYSTONE (FC Basel 1893 / Luca Cavegn)

Luca Betschart Luca Betschart

Vendredi soir, un incendie s'est déclaré dans les vestiaires du Parc Saint-Jacques à Bâle. Celui-ci a pu être éteint par les pompiers professionnels et de milice bâlois. Aucune personne n'a été blessée, mais les dégâts matériels sont énormes. «Tout le matériel des joueurs, le matériel d'entraînement, le matériel de l'entraîneur, tout est perdu», déclarait déjà le responsable des médias du FCB, Simon Walter, dans un entretien avec blue Sport samedi.

Mercredi, le FCB a publié pour la première fois des images de l'incendie et donne de nouveaux détails. «Les premières investigations des autorités sur place ont eu lieu jusqu'au mardi matin, 14 avril 2026», écrit le club dans un communiqué. «Les informations recueillies jusqu'à présent indiquent que l'incendie s'est déclaré dans l'espace sauna. En ce qui concerne l'ampleur des dommages causés par le feu et notamment par le dégagement de suie et de fumée, on distingue par la suite deux zones : l'aile A et l'aile B».

L'aile A comprend l'infrastructure du FC Bâle, dont les vestiaires, les bureaux des entraîneurs, le bureau du team manager, la zone de physiothérapie, le dépôt de matériel, l'espace wellness, les salles d'eau ainsi que la zone de récupération. Selon les premières estimations des spécialistes en incendie et des assureurs, il faut s'attendre à un dommage total, bien que, selon les informations actuelles, l'incendie se soit limité en grande partie à l'espace sauna et aux éléments directement adjacents.

«Le vestiaire du FCB, par exemple, ne présente pas de dommages directs dus au feu, mais des dégâts considérables et irréparables dus à la suie en partie toxique», poursuit le communiqué.

Plus d'exploitation cette saison

L'aile B comprend la zone mixte, le vestiaire des visiteurs, le vestiaire des arbitres, les locaux de contrôle antidopage et la blanchisserie, qui ont également été fortement touchés par les particules de suie et de fumée. «Ici, on peut toutefois espérer qu'au moins certaines parties de cette zone pourront être conservées. Des informations plus précises sont attendues dans les jours et semaines à venir», écrit l’actuel 4e de Super League.

À l'heure actuelle, les «RotBlau» partent du principe que les catacombes ne pourront plus être utilisées d'ici la fin de la saison. «La priorité absolue pour le FC Bâle 1893 est désormais d'assurer le bon déroulement des trois matches à domicile restants de la saison en cours», peut-on lire. «Le club travaille d'arrache-pied pour évaluer des solutions alternatives appropriées et a déjà trouvé les premières solutions provisoires possibles.»

ℹ️ 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐳𝐮𝐦 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭



Am späten Freitagabend, 10. April 2026, ereignete sich im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im St. Jakob-Park aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein Brand. Die ersten behördlichen… pic.twitter.com/Yi2dn7SeRG — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 15, 2026

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).