La Super League entre dans sa phase finale après la séparation entre les six premiers (Championship Group) et les six derniers (Relegation Group). Cinq journées restent à jouer d'ici au 24 mai. La lutte concerne plusieurs niveaux.

La course au titre

Le FC Bâle occupe la pole position dans la course au titre. Grâce à cinq succès consécutifs, les Rhénans comptent six points d'avance sur Servette. Leur position est donc très favorable: depuis l'introduction de la Super League en 2003, seule une équipe a galvaudé une telle avance dans les cinq derniers matches. Il s'agissait en l'occurrence du FCB, qui avait été dépassé in extremis par le FC Zurich en 2006.

Cette saison, Bâle pourrait faire un pas quasi décisif vers le titre dès dimanche. En cas de victoire contre son dauphin Servette, l'équipe de Fabio Celestini serait vraiment sur la voie royale. Et les Young Boys, qui se rendront samedi à Lausanne avec la nécessité de faire oublier leur défaite à Bienne en demi-finale de Coupe, auraient au minimum huit points de retard.

Par contre, un succès genevois au Parc St-Jacques relancerait la course au titre. Les Grenat reviendraient à trois longueurs du leader, alors que celui-ci devrait ensuite jouer trois fois de suite à l'extérieur (Lugano, Lausanne, YB).

La lutte pour les places européennes

Devenir champion est important aussi dans l'optique des Coupes d'Europe, mais pour la dernière fois. Le champion disputera en effet les play-off de la Ligue des champions et sera donc au minimum qualifié pour l'Europa League.

Mais dès 2026/27, en raison du recul de la Suisse dans le classement UEFA des cinq dernières saisons, le champion entrera en lice au 2e tour qualificatif déjà et devra donc franchir trois étapes pour accéder à la phase de Ligue de la C1.

Cette année, le vice-champion de Super League entrera au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Il devra passer au moins un obstacle pour être assuré de participer à une Coupe d'Europe en automne.

Deux ou trois places autres européennes resteront à attribuer en Super League. Si Bâle gagne la Coupe contre Bienne et finit dans le top 2 du championnat, le troisième héritera de la place réservée au vainqueur de la Coupe de Suisse. Dans ce cas, le troisième (play-off) et le quatrième (2e tour qualificatif) joueraient les qualifications de l'Europa League alors que le cinquième entrerait au 2e tour qualificatif de Conference League.

Quatre clubs luttent contre la relégation

Dans l'autre moitié du tableau, l'enjeu est constitué par la lutte contre la relégation. Elle concerne Sion (36 points), Grasshopper (33), Yverdon (33) et Winterthour (30). L'objectif pour ces équipes est d'éviter la douzième place synonyme de relégation et la onzième, qui oblige à un barrage contre le deuxième de Challenge League. Saint-Gall (47) et le FC Zurich (47) pourront pour leur part finir la saison en roue libre.

Winterthour, qui a longtemps semblé destiné à la relégation, s'est repris en totalisant dix points en quatre matches. Les Zurichois disputeront une rencontre capitale samedi en recevant Grasshopper. Un succès leur permettrait de rejoindre les Sauterelles et Yverdon, qui recevra Saint-Gall le lendemain. Sion accueillera le FC Zurich.

