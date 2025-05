La première sélection en équipe de Suisse pour Alvyn Sanches, alors au sommet de sa forme, s'est soldée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou. blue Sport est allé prendre des nouvelles du jeune lausannois quelques semaines après son opération.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

21 mars dernier : on joue le temps additionnel du match amical entre l’Irlande du Nord et la Suisse (1-1), lorsqu’Alvyn Sanches, qui vit ses premiers instants sous le maillot rouge à croix blanche, s’écroule au sol après un duel. «J'ai senti un craquement. J’étais au sol et j'étais au plus mal», se souvient la pépite du FC Lausanne-Sport devant les caméras de blue Sport.

Le verdict est sans appel : lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit. Le milieu offensif de 22 ans voit alors sa brillante saison avec le LS (12 buts et 4 passes décisives en Super League) prendre abruptement fin. Opéré à Lyon début avril, il a désormais devant lui de longs mois de rééducation.

«Après l’opération, j’ai eu les béquilles pendant deux semaines. Ensuite, quand je les ai enlevées, j’ai commencé à marcher un peu», a expliqué le jeune Vaudois. «De manière générale, le genou répond assez bien. Il y a des fois des petits gonflements, mais c'est normal, parce que je travaille dessus un petit peu.»

«C’est fait et il faut passer outre»

«Je peux marcher, pas encore trottiner, mais je commence à faire des squats avec une machine qui s'appelle le BFR (ndlr : restriction du flux sanguin)», a détaillé Sanches, qui peut désormais exercer tant la stabilité que la mobilité. «C’est encore assez frais. Je commence doucement à travailler sur le genou.»

Malgré ce coup du sort, celui qui vient d’être élu meilleur joueur de la saison par ses pairs reste positif et ne souhaite pas brûler les étapes. «Au début, ça a été difficile, mais ensuite j'ai eu le soutien de tout le monde : des supporters, du staff, des coéquipiers, aussi de ma famille. C’est fait, j'ai envie de dire, et il faut passer outre», a-t-il philosophé.

«Il n'y a jamais de bon moment pour une blessure. De toute façon, je prends les choses comme elles sont. On n'est vraiment pas pressé, on avance ‘step by step’», a conclu Alvyn Sanches, qui a finalement vu son équipe décrocher une place dans le «Championship Groupe» malgré son absence.