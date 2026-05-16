Le Servette FC a terminé sa saison de Super League par une victoire sur le terrain du FC Zurich (2-0). Au contraire de Lausanne, battu par l'équipe B de Grasshopper dans une Tuilière à huis clos (3-1).

Zurich – Servette 0-2 Super League | 38ème journée | Saison 25/26 16.05.2026

Keystone-SDA ATS

Servette a ouvert la marque sur une réussite de Jérémy Guillemenot, buteur pour son dernier match sous le maillot grenat. L'attaquant a été à la conclusion d'une action initiée par l'intenable Junior Kadile, après un une-deux avec Lamine Fomba (27e).

Les Genevois n'ont eu aucune peine à contenir les assauts du FCZ, qui a joué la majeure partie du match à 10 après l'expulsion d'Ivan Calaveiro à la 36e. Le Zurichois n'a pas discuté quand il a vu rouge, bien conscient de la dangerosité de son tacle sur la cheville de Loun Srdanovic.

Les Grenat, qui ont assuré leur succès grâce à un but de Kadile en fin de match (88e), terminent donc le championnat à la 8e place, devancés à la différence de buts par un FC Lucerne qui s'est imposé 3-0 à Winterthour. Après un début de saison décevant qui leur a empêché de jouer l'Europe, ils se seront bien ressaisis avec une série finale de huit matches sans défaite (six victoires, deux nuls).

Le LS sombre pour sa dernière

Tout le contraire du Lausanne-Sport, qui a concédé une quatrième défaite en cinq matches samedi devant Grasshopper. Face à son ancien entraîneur Peter Zeidler, et dans une enceinte privée de tout supporter après les débordements du derby lémanique de mardi, le LS a livré une bien terne prestation.

Les Lausannois ont été battus par une équipe B composée principalement de jeunes joueurs zurichois, Zeidler ayant fait le choix de laisser ses cadres au repos en vue du barrage de promotion-relégation contre Aarau (match aller lundi au Brügglifeld).

Dominik Papic (17 ans), Demis Fiechter (20 ans) et Christian Kouam (20 ans) ont marqué les trois buts de GC, alors que Gaoussou Diakité a inscrit le 2-1. Lausanne a d'ailleurs fini à 10 après l'expulsion de Theo Bair pour deux cartons jaunes, de quoi ternir un peu plus une saison dont on se souviendra uniquement pour la belle aventure européenne en Conference League.

Lausanne-Sport – GC 1-3 Super League | 38ème journée | Saison 25/26 16.05.2026