  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Deux matches au programme pour conclure la 11e journée

ATS

30.10.2025 - 04:04

La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se conclut jeudi, avec deux matches prévus dès 20h30. En visite à Zurich pour se frotter à GC, YB veut confirmer son regain de forme.

Les Young Boys de Giorgio Contini affrontent GC jeudi soir
Les Young Boys de Giorgio Contini affrontent GC jeudi soir
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 04:04

30.10.2025, 08:11

Les Young Boys ont (provisoirement?) sauvé la peau de leur coach Giorgio Contini en enchaînant deux victoires en quatre jours, jeudi en Europa League face au Ludogorets Razgrad (3-2) et dimanche en championnat sur la pelouse du FC Zurich (3-2). Leurs problèmes défensifs subsistent.

Mais la lourde défaite du 5 octobre sur la pelouse de Lausanne (5-0) semble oubliée du côté d'YB. Grasshopper reste pour sa part justement sur un revers 5-0, samedi à St-Gall. Les Sauterelles ont besoin de points après les trois défaites subies dans leurs quatre dernières sorties.

Le deuxième match de la soirée opposera Lugano et Lucerne en terre tessinoise. Les «bianconeri» veulent reprendre leur marche en avant, après que Servette a interrompu dimanche leur série de trois victoires. Lucerne couche pour sa part sur trois nuls consécutifs, dont un peu glorieux samedi chez la lanterne rouge Winterthour.

Super League. Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

Super LeagueMagnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano

Les plus lus

Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»