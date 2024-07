Dès la reprise de la Super League le week-end prochain, seuls les capitaines des équipes pourront communiquer avec les arbitres après des décisions litigieuses. La SFL, responsable de la Super League et de la Challenge League, a communiqué lundi l'introduction de cette règle.

Seuls les capitaines pourront désormais s’entretenir avec l’arbitre lors de décisions litigieuses (image d’illustration). KEYSTONE

ATS

Elle a été introduite avec succès lors de l'Euro en Allemagne.

Il a aussi été annoncé qu'une faute de main non intentionnelle, mais néanmoins punissable, empêchant une occasion de but manifeste ne serait plus sanctionnée par un carton rouge, mais par un avertissement.

ats