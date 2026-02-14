  1. Clients Privés
Super League Deux points égarés pour Saint-Gall, Lucerne étrille Zurich

ATS

14.2.2026 - 20:01

Saint-Gall a égaré deux points précieux samedi en ouverture de la 25e journée de Super League. Les Brodeurs ont en effet concédé le nul 0-0 à domicile contre Grasshopper.

St-Gall – GC 0-0

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

14.02.2026

Keystone-SDA

14.02.2026, 20:01

14.02.2026, 21:24

Sous une pluie continue et même des flocons de neige après la pause, les Saint-Gallois n'ont pas ménagé leurs efforts, mais il leur a manqué le dernier geste. En première mi-temps, Vogt a raté une montagne avant de voir un tir être dévié par un défenseur contre le poteau.

GC n'a pas fait que défendre. Les Sauterelles ont aussi bénéficié de quelques occasions. La différence supposée de niveau entre le deuxième et l'avant-dernier du classement n'a en tout cas pas sauté aux yeux lors de ce duel.

Par ailleurs, Lucerne a signé un deuxième succès consécutif cette semaine en s'imposant 4-1 au Letzigrund contre un FC Zurich bien mal disposé. Les visiteurs ont marqué par Di Giusto (15e), Kabwit (29e), Freimann (64e) et Ferreira (68e). Emmanuel a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes de Mario Frick, qui sont septièmes avec 30 points, de dépasser le FCZ (28).

Zurich – Lucerne 1-4

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

14.02.2026

