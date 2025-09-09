  1. Clients Privés
FC Lausanne-Sport La suspension contre Gaoussou Diakité alourdie par la SFL

ATS

9.9.2025 - 16:51

Le Lausanne-Sport devra se passer de son nouvel attaquant Gaoussou Diakité lors des quatre prochains matches. Initialement suspendu pour trois rencontres, la commission disciplinaire de la Swiss Football League a alourdi la sanction après l'appel des Vaudois.

«Le joueur a agi en dehors du jeu et pendant une interruption, a justifié la SFL. Son coup a été porté avec une intention directe et sans provocation préalable. De plus, il s'était déjà fait remarquer de manière négative avant cet incident.» Le verdict est définitif pour les instances de la Swiss Football League.

Le joueur de 19 ans, prêté par le RB Salzbourg, a reçu un carton rouge pour violence lors du match de la 5e journée de Super League contre Saint-Gall.

Super League. Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !

Super LeagueLausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !

Lausanne-Sport – St-Gall 1-2

Lausanne-Sport – St-Gall 1-2

Super League | 5ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

